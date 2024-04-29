Tesla Cybertruck в конце концов получает режим для бездорожья с блокировкой дифференциалов

Электрический пикап Tesla Cybertruck был представлен около пяти месяцев назад, однако ему не хватало некоторых ключевых функций, которые обычно ожидаются в современном пикапе. Вскоре это изменится благодаря обновлению программного обеспечения, которое активирует блокирующие дифференциалы и другие функции, ориентированные на бездорожье, чтобы помочь владельцам избежать неловких ситуаций на трассах.

Новые функции доступны через режим бездорожья Off-Road Mode, который улучшает управляемость на камнях, гравии, глубоком снегу и песке. Блокирующие дифференциалы доступны в модели с двумя электродвигателями и полным приводом. У грузовика с тремя электродвигателями установлен передний блокирующий дифференциал, а в режиме Overland виртуальный задний блокированный дифференциал всегда активен.

Trail Assist облегчает управление низкоскоростным круиз-контролем по неровной местности, чтобы водитель мог сконцентрироваться на управлении и не допустить опрокидывания. Новый режим Baja Mode улучшает устойчивость и управляемость транспортного средства, когда водитель устанавливает Систему стабилизации на минимум.

Он работает с системой контроля подъема и спуска по склону, но не все обновления делают его лучшим для бездорожья. Tesla также улучшила способность грузовика оценивать грузоподъемность и соответственно регулировать адаптивную подвеску.

Cybertruck также лучше справляется на скользких поверхностях, а новый режим CyberTent Mode выравнивает подвеску, чтобы вы могли спать на плоской поверхности. Он также поддерживает работу освещения и розеток.

Tesla заявила на X (ранее Twitter), что обновления по воздуху "скоро будут доступны".