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Самый крутой Kia на планете – это пятиступенчатый электрический рестомод

Kia UK и Electrogenic превратили хэтчбек Pride LX 1993 года в электромобиль. Милый хэтчбек сохранил свою оригинальную пятиступенчатую механическую коробку передач.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
07.10.2024, 18:42·3 мин
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Фото: Motor1.com

Kia UK и Electrogenic превратили хэтчбек Pride LX 1993 года в электромобиль.

Милый хэтчбек сохранил свою оригинальную пятиступенчатую механическую коробку передач.

Теперь он развивает на 78 процентов больше лошадиных сил и на 99 процентов больше крутящего момента, чем заводской бензиновый двигатель.

Kia исполнится 80 лет в 2024 году, и автопроизводитель отмечает это событие, обновляя часть своего прошлого. Kia UK подготовила особенный подарок, извлекая из своей коллекции наследия хэтчбек Pride LX 1993 года, удаляя 1,3-литровый бензиновый двигатель и устанавливая аккумулятор и два электромотора, при этом сохранив оригинальную пятиступенчатую механическую коробку передач хэтчбека.

Дорожно-legalный электромобиль оснащен двумя батареями ёмкостью по 10 киловатт-часов. Одна установлена под капотом, вторая – под задней грузовой зоной, добавляя около 44 фунтов веса и улучшая распределение массы. Один электромотор приводит в движение передние колеса через пятиступенчатую коробку передач, которую Electrogenic переделала с новым высокопроизводительным сцеплением для увеличения мощности.

Фото: Motor1.com
Kia

Электрифицированный Pride имеет три режима: Eco, Sport и Auto. Режим Eco максимизирует запас хода, предлагая до 120 миль. Kia разработала его так, чтобы имитировать характеристики управления оригинального бензинового Pride, ограничивая мощность до 60 лошадиных сил и 87 фунт-футов крутящего момента. Он может разогнаться до 62 миль в час примерно за 11,8 секунд.

Режим Sport раскрывает всю мощь Pride – 107 л.с. и 173 фунт-фута. Это на 77,7 процента больше лошадиных сил и на 99,2 процента больше крутящего момента, чем у 1,3-литрового четырехцилиндрового двигателя Pride, который развивал всего 60 л.с. Электрическая силовая установка помогает маленькому хэтчбеку разогнаться до 62 миль в час примерно за 8,0 секунд.

Водитель переключает режим Auto, переводя коробку передач на третью и выбирая режим водителя. Это превращает Pride в более традиционно ощущаемый электромобиль с более сильной реакцией на регенеративное торможение. Режим ограничивает мощность до 75 процентов от общей и ограничивает максимальную скорость из-за передаточного отношения коробки передач и ограничений оборотов двигателя.

Kia изменила цвет кузова с оригинального Kingfisher Blue на White Pearl, цвет, использованный на Kia EV3, EV6 и других электромобилях. Фары и задние фонари также были модернизированы. Внутри Pride сохраняет свой приборный щиток, с Electrogenic переделывая указатель уровня топлива в индикатор заряда батареи. В салоне присутствует серый интерьер периода, который Kia модернизирует с ярко-зелеными акцентами на сиденьях и ковриках, цвет, используемый на высокопроизводительной Kia EV6 GT.

Kia UK планирует проверить показатели производительности Pride EV, так что скоро мы узнаем, насколько лучше стал электрифицированный вариант по сравнению с 30-летним оригиналом.

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