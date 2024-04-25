Компания, выпускавшая конверсию Hummer EV в кемпер, прекратила свою деятельность

В заявлении, опубликованном на веб-сайте EarthCruiser, указано, что последний рабочий день компании состоится в четверг, 25 апреля.

В качестве причин закрытия EarthCruiser в своем объявлении называет изменения на рынке и экономические факторы.

"Наш путь за последние годы был фантастическим", - сказал Лэнс Гиллис, главный информационный офицер и основатель EarthCruiser. "Мы безмерно благодарны нашим постоянным клиентам, преданным сотрудникам и партнерам в индустрии за их поддержку и доверие к нашему бренду. Хотя эта решение ставит точку в конце эпохи, мы гордимся нашим наследием и влиянием на мир путешествий, автомобильных инноваций и экспедиций. Мы надеемся, что наши автомобили, наши клиенты и их истории продолжат вдохновлять дух приключений в каждом из нас."

EarthCruiser была основана в 2008 году и предлагала несколько вариантов кемперов, созданных на базе различных автомобилей. Самым доступным выбором была модель Terranova за $350 000, созданная на платформе пикапа Ford Super Duty или Ram 3500. За стартовую цену $595 000 EarthCruiser предлагала модели single-cab FX или dual-cab EXP, использующие платформу Isuzu с подвеской 4x4 и двигателем V-8.

Также был представлен GMC Hummer EV EarthCruiser, дебютировавший в августе 2023 года. Этот апгрейд добавлял кемпер из углепластика с электрически управляемой крышей, создавая пространство для стояния и полноразмерной кровати. В него также входила небольшая кухня и душ, питаемые солнечной системой на 605 ватт и батареей на 6 киловатт-часов. С большими баками для чистой и использованной воды, EarthCruiser заявила, что автомобиль способен обеспечить независимое проживание вдали от цивилизации на семь дней.

Поставки GMC Hummer EV EarthCruiser должны были начаться этим летом, но это, очевидно, не произойдет. В письме Motor1 представитель EarthCruiser подтвердил, что была построена только одна демонстрационная модель, которая уже была продана. Клиентские модели не были изготовлены, но компания готова продать дизайн в рамках ликвидации активов любой заинтересованной стороне.