Возвращение Chrysler Voyager в 2025 году

Новый "Voyager" от Chrysler, позиционированный ниже Pacifica, теперь доступен по цене от $39,995 до начисления стоимости доставки. Предлагается только с бензиновым двигателем и передним приводом. В новой модели больше стандартного оборудования по сравнению с предыдущей версией.

Chrysler Pacifica дебютировала в 2017 году, прежде чем более дешевые версии были выделены в отдельную модель под названием Voyager в 2020 году. Через два года Voyager стал доступен только для флота в Соединенных Штатах. Однако к 2025 году частным лицам снова предоставлена возможность покупки Voyager. Модель доступна только в комплектации LX и занимает позицию ниже Pacifica.

Теперь в автомобиле установлено больше стандартного оборудования, включая трехзонный автоматический климат-контроль и боковые солнцезащитные шторы для второго ряда сидений. Минивэн оснащен сенсорным дисплеем 10.1 дюйма и цифровым дисплеем водителя 7.0 дюйма, а также адаптивным круиз-контролем и системой Rear Park Assist. Кроме того, Chrysler добавил мониторинг слепых зон и восемь настроек памяти для сиденья водителя.

Возможности включают электрически управляемые раздвижные двери и заднюю дверь, обогрев передних сидений и рулевого колеса. Функция Stow 'n Go для второго и третьего рядов сидений позволяет увеличить грузовой объем при необходимости перевозки грузов. Общий объем багажника более 32 кубических футов.

Хотя Voyager выглядит менее привлекательно, чем Pacifica, это ожидаемо, так как это модель начального уровня. Однако можно было бы ожидать, что галогеновые лампы уже устарели. Как видно, Voyager до сих пор не получил обновление дизайна, которое было выпущено для Pacifica в 2021 году.

Voyager предлагается с семью сиденьями и же количеством подушек безопасности. Машина укомплектована 17-дюймовыми легкосплавными дисками и имеет аккустическое лобовое стекло, а также автоматические фары и беспроводное подключение смартфона через Android Auto и Apple CarPlay. Цветовая гамма ограничена красным, черным и белым цветами.

В то время как у Pacifica есть выбор между передним и полным приводом, Voyager доступен исключительно с передним приводом. Кроме того, вам не доступна гибридная силовая установка, так как Chrysler продает базовый минивэн только с проверенным временем V-6 Pentastar. Этот атмосферный 3,6-литровый двигатель развивает 287 лошадиных сил и 262 фунт-фута крутящего момента, который передается через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Новый Voyager 2025 года стартует с цены от $39,995 до начисления стоимости доставки. Линейка Pacifica была перестроена и теперь включает в себя комплектации Select, Limited и Pinnacle. Гибридную версию можно приобрести только в комплектациях Select и Pinnacle.

После прекращения седана 300C, Pacifica/Voyager - единственные автомобили, которые продает Chrysler, но уже в следующем году ожидается выход электромобиля. Фактически, бренд Chrysler, находящийся в трудной ситуации, все еще планирует перейти полностью на электротягу к 2028 году. Удачи в этом нелегком деле.