Прощай, Chevy Malibu!

Прощай, Chevrolet Malibu: производство легендарной модели подходит к концу. В среду General Motors объявила, что производство Malibu завершится в ноябре. По информации Detroit News, новое поколение Bolt в конечном итоге займет место Malibu на заводе GM в Канзасе.

"Для обеспечения установки оборудования и других модификаций на заводе после девяти поколений и более 10 миллионов проданных автомобилей GM завершит производство Chevrolet Malibu в ноябре 2024 года и приостановит производство Cadillac XT4 после января 2025 года," - сообщил представитель GM в заявлении для Detroit News.

После исчезновения Malibu на заводе произойдут увольнения до тех пор, пока в конце 2025 года снова не начнется производство автомобилей. На заводе будут собирать как новый Bolt, так и XT4 параллельно. Мы обратимся к Cadillac, чтобы узнать больше о том, что это значит для ближайшего будущего XT4.

После прекращения производства Malibu в линейке Chevrolet останется только традиционный Corvette. Chevy станет брендом, предлагающим только кроссоверы/SUV/пикапы, как уже произошло с Buick и GMC. Единственные седаны GM, доступные в Америке, будут Cadillac CT4 и CT5, а также готовящийся к выпуску сверхроскошный Celestiq.

Malibu - одна из древнейших моделей Chevrolet. С 1964 по 1978 год она представляла собой верхнюю комплектацию Chevelle, а затем до 1983 года была самостоятельной моделью. Вернувшись в 1997 году, Malibu продержалась в линейке Chevy до настоящего момента.

Кроме того, Malibu был последним традиционным седаном от американского мейнстрим-бренда. Ford давно избавился от всех своих седанов, а Chrysler 300 ушел в прошлое в прошлом году. Несмотря на неизбежный конец, Chevy смогла продать 130 000 автомобилей Malibu в прошлом году. Пусть почивает в мире.

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