Chevy Colorado откажется от одного из двигателей к 2025 году. Но это хорошие новости.

Новое поколение Chevrolet Colorado оказалось проще предыдущего пикапа второго поколения. Теперь вместо утилитарной кабины с расширенным кузовом предлагается всего один вариант - кабина экипажа и один тип кузова. При дебюте этого поколения было представлено три варианта четырехцилиндрового двигателя объемом 2,7 литра. Но к 2025 году выбор сократился всего до одного.

В прошлом году Chevrolet отказался от средненького двигателя "Turbo Plus". Теперь самый слабый вариант 2,7-литрового двигателя также ушел в прошлое. На смену остался самый мощный четырехцилиндровый двигатель как единственный вариант для модельного года 2025. Это, безусловно, не плохая новость.

Фото: Motor1.com

С 310 лошадиными силами и 430 фунт-футами крутящего момента этот двигатель обладает достаточной мощностью. Надлежащим образом оборудованные Chevy Colorado и GMC Canyon с этим мотором могут буксировать до 7700 фунтов и перевозить до 1710 фунтов в кузове. Предыдущий двигатель базовой комплектации с 237 л.с. и 259 фунт-футов мог тянуть только 3500 фунтов и перевозить 1490 фунтов груза.

Компания Chevrolet пока не прокомментировала причины такого решения. Однако самый производительный двигатель стоил всего на 1 285 долларов больше базового варианта для 2024 года, поэтому скорее всего многие покупатели предпочли его. Кроме того, это единственный двигатель, доступный на более дорогой версии грузовика GMC, так что отказ от слабого двигателя, вероятно, упрощает процесс производства. Оба грузовика собираются на одной и той же линии сборки.

Действительно, здесь, вероятно, главное правило - максимизация прибыли. Следует помнить, что последний Colorado больше напоминает переработку старого пикапа, чем абсолютно новый грузовик. General Motors пытается максимизировать маржинальность своих топливосжигающих транспортных средств, чтобы компенсировать низкую прибыльность своих электромобилей. Это относится в большей степени к их пикапам и внедорожникам.