Концепция Cadillac Opulent Velocity научит вас вести автомобиль в режиме реального времени

Несколько недель назад Cadillac представил концепт Sollei, поразительный кабриолет, который кажется чем-то, что мы можем увидеть в ближайшее время в линейке бренда. Сегодня автопроизводитель заглянул дальше в будущее с Opulent Velocity, новым концептом, который представляет, как могут выглядеть бренд V-Series, когда автономность, роскошь и производительность существуют в одном электрическом пакете.

Cadillac не даёт подробностей о силовой установке Opulent Velocity, называя концепцию "исследованием дизайна на основе опыта". Основное внимание уделяется созданию двух различных пользовательских опытов, управляемых физическим переключателем в кантилеверной центральной консоли. Режим Opulent активирует уровень 4 автономности автомобиля для безруководного вождения. Режим Velocity предоставляет руль и педали водителю для полного контроля. Но эта концепция о многом большем, чем режимы вождения.

Повышенная вычислительная мощность, необходимая для более высоких уровней автономного вождения, позволит Cadillac создавать уникальные пользовательские опыты в салоне. Дополнительная вычислительная мощность может обеспечить программное обеспечение, способное обучать водителей лучшей линии на треке по требованию, используя полное лобовое стекло концепции и дополненный дисплей на лобовом стекле для функции "призрачного автомобиля", подобной видеоиграм.

"В конечном итоге, это скорость прохождения круга, каково моё лучшее время и каков лучший способ это сделать, и если я могу сделать это лучше через технологии, какие возможности?", - сказал Брайан Несбит, исполнительный директор дизайна Cadillac, в заявлении. "И в этом заключается суть этого исследования".

Opulent Velocity также служит испытательным полигоном для новых технологий упаковки батарей, систем охлаждения и отделки. У него большие распашные двери, облегчающие посадку и высадку из-за низкой точки опоры концепции. Cadillac экспериментировал с вертикальной световой сигнатурой бренда и сделал уклон с задними огнями, освещая решётку, эмблему, крышки центральных колёс и спицы колёс.

Внутри Cadillac разработал салон, который обволакивает своих пассажиров. По словам бренда, он должен создавать ощущение лёгкости и легкости. В то время как полное ветровое стекло и дополненный индикатор головного дисплея будут передавать информацию водителю, на руле также есть экран.

Бренд V-Series отмечает своё 20-летие в этом году, привлекая новых, молодых, образованных покупателей в бренд. Автопроизводитель хочет продолжить этот успех, и Opulent Velocity демонстрирует, что могут иметь и управлять однажды эти покупатели и поклонники. Концепция будет впервые представлена публике в пятницу на мероприятии The Quail во время недели автомобилей в Монтерее.

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