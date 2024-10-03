Шасси Bugatti Tourbillon - произведение искусства

Компания Bugatti разработала новую шасси для суперкара Tourbillon. Изменение регуляций и новая гибридная силовая установка означали, что французский автопроизводитель не смог воспользоваться платформой, на которой строились Veyron и Chiron. Результаты поражают воображение, как можно увидеть на фотографиях и видео, которые только что выпустил Bugatti.

Сказать, что инженерам было непросто уместить все компоненты, значит ничего не сказать. Целью при разработке Tourbillon была создание автомобиля не намного больше Chiron, но с V-16 двигателем, сопряженным с электромотором и двойным сцеплением, с двигателями на передней оси, и батареями для питания всей системы. V-16 длиннее старого W-16 двигателя Bugatti, а все электрические устройства тоже занимают много места.

Фото: Motor1.com

Bugatti переместила V-16 ближе к задней перегородке, с топливными баками с обеих сторон; батареи расположены в форме "Т" за сиденьями и в центральном тоннеле; сиденья сдвинуты ближе друг к другу и зафиксированы на месте, чтобы уменьшить фронтальную площадь; педали и руль приближены к водителю; передний электромотор расположен сразу за (небольшим) багажником. Несмотря на все это, колесная база Tourbillon чуть более дюйма длиннее, чем у Chiron, и линия крыши даже ниже.

Важным нововведением для сохранения компактности является углеродно-волоконный диффузор, который выполняет функцию задней краш-зоны, устраняя необходимость в отдельной балке. Есть и другие удивительные детали. У Tourbillon восемь радиаторов, и он использует "скелетные" 3D-напечатанные рычаги подвески от Divergent, компании, стоящей за Czinger 21C.