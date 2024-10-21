История Bugatti покоряет большой экран

После успеха фильмов "Lamborghini: Человек за легендой" в 2022 году и "Ferrari" в 2023 году, итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино уже работает над своим следующим автомобильным биографическим фильмом. Его новый фильм будет посвящен основателю и первому генеральному директору Bugatti, Этторе Бугатти.

Биографическая лента, пока без названия, расскажет о жизни Этторе Бугатти, начиная с его ранних дней и основания компании с его именем в 1909 году. Фильм сосредоточится на взлете автопроизводителя к успеху в начале 1900-х годов и на проблемах, сопровождавших компанию после смерти его сына в 1939 году.

Съемки начнутся во Франции и Италии в 2025 году, а в фильме снятся актеры из разных стран. Однако, как и предыдущие фильмы о Ferrari и Lamborghini, этот будет снят на английском языке.

"После успеха наших фильмов о Lamborghini и Ferrari я рад представить на экране еще одного глобального автомобильного икона", - заявил Иерволино. "Bugatti будет фильмом, который почтит страсть и инновации, определившие одного из самых культовых автопроизводителей всех времен".

Иерволино пока не назвал режиссера или объявил о звездах фильма, но мы можем предположить, что к этому проекту присоединится талантливые артисты. Адам Драйвер сыграл главную роль в фильме о Ferrari Иерволино, который также срежиссировал Майкл Манн, а Фрэнк Грилло возглавил биографическую ленту о Lamborghini.

Третий фильм Иерволино в его растущем автомобильном портфолио должен начать производство в 2025 году. "Maserati: Братья" будет срежиссирован оscar'оносцем Бобби Мореско и сыграют в нем Энтони Хопкинс и Микеле Марроне.

Анонс фильма о Bugatti является последним в серии автомобильных медиапроектов. Джон Сина сыграет главную роль в готовящемся к выходу фильме о знаменитой литой игрушке Matchbox, а Netflix выпустит новый сериал о жизни гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. И это, безусловно, далеко не все.

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