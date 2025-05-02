Ауди Кваттро вернулся! ABT воссоздал этот иконический автомобиль, и теперь он развивает 523 лошадиные силы

Были представлены великолепные рестомоды легенд ралли, таких как Ford Escort Mk1, Subaru Impreza и Lancia Delta Integrale. И было только вопросом времени, прежде чем кто-то внесет свои изменения во все побеждающий Audi Quattro – и именно это сделал немецкий тюнинг-ателье ABT.

Модификации для ABT Ur-Quattro начинаются с обвеса, изготовленного из кевларового карбона, новый внешний вид явно вдохновлен Audi Sport Quattro, которая завоевала четыре титула чемпиона мира по ралли. Среди визуальных изменений – вентилируемый капот с тремя характерными продольными отверстиями Audi по передней части.

Уникальные элементы ремастера ABT включают огромное заднее крыло, легкие пятиспицевые диски и новый передний сплиттер и решетку. Кроме того, иконичные расширители колесных арок Quattro не только присутствуют, выглядят великолепно, но, кажется, также были расширены.

Помимо "невидимой сетки безопасности", ABT также добавила впечатляющий набор бакетных сидений в салон, который, как нам говорят, клиенты смогут обширно персонализировать. Предположительно, внутри машины много обновлений, хотя, к сожалению, нам пока не дали возможности это увидеть.

Точно так же, хотя ABT сообщило, что автомобиль оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем, выдающим 523 л.с. – почти втрое больше, чем у Ur-Quattro восьмидесятых годов – не ясно, является ли это увеличенной и серьезно доработанной версией оригинального 2,1-литрового пятицилиндровика, или же вместо него была установлена агрегат из современного Audi RS 3.