Ariel E-Nomad: легкий электрический внедорожник

Электрические автомобили, как правило, склонны быть тяжелыми, но Ariel E-Nomad – не типичный представитель своего класса. Отказавшись от многих деталей кузова, включая двери, этот концептуальный вездеход имеет всего два сиденья. Он основан на недавно выпущенном Nomad 2, но без силовой установки Focus ST. Вместо турбированного 2,3-литрового четырехцилиндрового двигателя на бензине используется один электромотор.

Приводя задние колеса в движение, электромотор обеспечивает здоровые 281 л.с. и 361 фунт-фут в оффроудере весом менее 2000 фунтов. Да, этот малыш весит всего 1975 фунтов. С таким количеством мощности для перемещения такого легкого автомобиля неудивительно, что Ariel E-Nomad разгоняется до 60 миль в час за 3,4 секунды. Кстати, это сопоставимо с ускорением его бензинового собрата.

Фото: Motor1.com

Чтобы контролировать вес, Ariel решила установить относительно небольшой аккумулятор. Емкость пакета составляет 41 кВт-ч, хватает на 150 миль пробега между зарядками. Однако проблем с дальностью хода возникнуть не должно, поскольку E-Nomad не предназначен для ежедневных поездок. Это выходные тачки для веселья вдали от проторенных троп.

Масса батарейного блока составляет менее 661 фунт, так что почти треть веса всего автомобиля. Для лучшего распределения веса он установлен за панелью приборов. Зарядить батарею с 20% до 80% можно менее чем за 25 минут, используя быструю зарядку дома. Энергия поступает в приводной агрегат весом всего 203 фунта. Вот насколько весят электромотор, односкоростная коробка передач и инвертор в сборе. В комплекте также имеется дифференциал с ограниченным скольжением.

Для достижения такой невероятно низкой собственной массы компания из Великобритании предложила кузов из биокомпозитных натуральных волокон. Это позволило Ariel снизить вес на 9% по сравнению с кузовом из углеродного волокна, а выбросы CO2, образующиеся в процессе производства, сократились на 73%.

Фото: Motor1.com

Использовались волокна льна, что делает кузов пригодным для переработки в конце жизненного цикла автомобиля. Этот легкий кузов также более аэродинамичен, чем у обычного Nomad, поскольку программное обеспечение для вычислений в области гидродинамики (CFD) помогло инженерам снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на 30%.

Ariel не планирует продавать E-Nomad, но будет «отслеживать реакцию потребителей, чтобы определить свои дальнейшие планы». В то же время будут тестировать прототипы и продолжат улучшать продукт. Надеемся, что он получит зеленый свет как можно скорее.

E-Nomad напоминает нам о другом небольшом британском автопроизводителе, придерживающемся принципа "легкость – залог успеха" в мире электромобилей. Нет, это не Lotus, а Caterham со своим чрезвычайно многообещающим проектом V. В электрическом спортивном купе 268 л.с. и задний привод в концепции весит всего 2623 фунтов. Планируется запустить его либо в конце следующего года, либо в начале 2026 года.

Иметь оба этих автомобиля в гараже в качестве выходных игрушек кажется просто идеальным.