Альфа Ромео Джуниор делает свой дебют в гонках на 1000 миль

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Что может быть лучшим поводом, чем гонка 1000 Miglia, чтобы показать публике новый Alfa Romeo Junior в движении? Существует особая связь между тем, что Энцо Феррари назвал "самой красивой гонкой в мире", и Домом Аресе, созданная благодаря многим победам, накопленным за годы.

Последнее пополнение в семье присоединяется к гонке наряду с классическими моделями, такими как 1900 Sport Spider 1954 года и 1900 Super Sprint 1956 года, а также двумя последними версиями Giulia и Stelvio Quadrifoglio - Super Sport, посвященными первой победе Alfa в 1000 Miglia 1928 года. И это еще не все.

Junior, самый младший в большой семье

Может быть, это самое новое дополнение, но Alfa Romeo Junior не мог надеяться на лучший прием. Фактически, вместе с ним и другими моделями на 2024 1000 Miglia есть еще 50 или более других Alfa Romeo из 400 участников. Это делает команду Biscione самой многочисленной и самой представительной в итальянском автоспорте.

Это настоящее удовольствие любоваться самыми историческими Alfa наряду с современными интерпретациями, такими как Junior, у которого есть технологии, которые мы никогда не видели на каком-либо Alfa раньше. Прежде всего, это первый Alfa, доступный как электромобиль. Есть и другие удобства, такие как мягкая гибридная силовая установка для 136-сильного 1,2-литрового двигателя и интеллектуальный полный привод с добавлением электродвигателя на заднюю ось.

Помимо помощи водителю уровня 2, это один из немногих внедорожников в своем сегменте с LED-матричными фарами и интеграцией ChatGPT в информационно-развлекательную систему.

Фото: Motor1.com

Мы тоже здесь!

Команда Motor1 Italy тщательно следит за 1000 Miglia. В этом году за рулем упомянутого 1900 Super Sprint 1956 года, автомобиля с номером 405, находится Андреа Фарина вместе с исключительным со-водителем, Давиде Чирони, автомобильным блогером и ютубером.

Лоренцо Куратти также следит за всеми кулисами 2024 1000 Miglia через историю Junior, механиков Alfa, которые берутся за машины на гонке, и, конечно, за Sport Spider 1900 1954 года, который доверен Николе Ларини. Ларини выиграл чемпионат DTM 1993 года за рулем Alfa Romeo 155 V6 TI, и его сопровождает раллийный навигатор Лука Чуччи.

Это зрелище стольких Alfa Romeo - достопримечательность. Это как подвижный музей под открытым небом, который обязательно стоит посмотреть. Увидимся там, и не забудьте пометить нас и опубликовать в соцсетях.