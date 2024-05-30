Джип на электричестве за $25,000 становится реальностью в США

Автопроизводитель Jeep полностью воспринимает электрификацию. Компания уже предлагает несколько гибридных моделей в Соединенных Штатах, и сегодня запустит свой первый электромобиль для Америки. Скоро бренд расширится за счет появления электромобиля стоимостью $25,000, о чем заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес, отметив, что это произойдет "очень скоро".

Таварес раскрыл таинственную модель во время 40-й ежегодной стратегической конференции Bernstein. Он сообщил, что компания воспользуется своими навыками, использованными при разработке Citroën e-C3 стоимостью €20,000 ($21,687 по текущему курсу), для запуска доступного электромобиля Jeep в Америке, поскольку "мы – глобальная компания, и это полностью взаимосвязано в инженерном мире Stellantis".

Электрический Jeep за $25,000 станет третьим электромобилем бренда для США. Он последует за Wagoneer S, ориентированным на покупателей Grand Cherokee, и Recon, ориентированным на бездорожье, которые появятся позже в этом году. Его квадратный дизайн не скрывает влияния Wrangler, включая съемные двери и другие прочные особенности.

Таварес не предоставил детали, кроме цены и общей даты появления модели. У Stellantis есть ряд новых платформ, которые могут лечь в основу электромобиля, но если он будет основан на Citroën, мы предполагаем, что он будет использовать элементы нового e-C3 для снижения затрат.

Citroën не обладает большой мощностью, используя платформу Smart Car от Stellantis с 111-сильным электромотором. Он может проехать до 199 миль по щадящему циклу тестирования в Европе. Тем не менее, неясно, будет ли именно эта платформа лежать в основе нового Jeep. Recon и Wagoneer S построены на архитектуре STLA Large от Stellantis.

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