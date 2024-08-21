VW ID. Buzz 2025 года начнет продаваться по цене от 61 545 долларов.

Цены на Volkswagen ID.Buzz 2025 начинаются с $61,545, включая плату за доставку в $1,550.

Модели с задним приводом имеют запас хода, оцененный Агентством по охране окружающей среды, в 234 мили.

Продажи модели ID. Buzz 1st Edition начнутся позже в этом году.

Кажется, что прошли десятилетия с момента дебюта Volkswagen ID. Buzz, но электрический автобус все еще не поступил в продажу в дилерские центры Соединенных Штатов. Это изменится к концу года, когда начнутся продажи моделей 1st Edition, и теперь мы знаем, сколько будет стоить весь модельный ряд. Приготовьтесь - современный микроавтобус не является дешевым приобретением.

Самый доступный вариант ID. Buzz стоит $61,545, включая плату за доставку в $1,550 от Volkswagen. За эти деньги вы получите Pro S с одним двигателем, приводящим в движение только задние колеса, и семиместный салон. Хотя технически это модель начального уровня, она все еще хорошо оснащена 12,9-дюймовым инфотейнмент-экраном, 5,3-дюймовым цифровым дисплеем для водителя, трехзонным климат-контролем, подогреваемыми и вентилируемыми передними сиденьями с 12-позиционной регулировкой и функцией массажа, а также многим другим. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесами и доступен в трех цветовых вариантах кузова: белом, черном или серебристом.

Далее идет модификация Pro S Plus, начиная с $65,045 с задним приводом или $69,545 для полноприводной версии с двумя двигателями. Это тот вариант, который вам нужен, если вы хотите стильную двухцветную окраску кузова, из которых доступны восемь вариантов. Также это ваш путь к стереосистеме мощностью 700 ватт, электрическому заднему люку, панорамной крыше и другим интересным функциям, таким как отображение информации на лобовом стекле.

Затем идет 1st Edition, которая, как следует из названия, является первым Volkswagen ID. Buzz, который вы можете приобрести. Стоимость этой версии с полным приводом составляет $71,545, и в нее входит все, что предлагается в Pro S, плюс специальные шильдики, окраска и колеса. Вы можете сэкономить $4,500, выбрав модель с задним приводом.

Помимо цен, нам представлены новые варианты цветов отделки салона. Медный - светлый оттенок, Мунлайт - темный цвет, а бело-медовая двухцветная отделка называется Дюна. Volkswagen также поделился впервые оценками запаса хода от Агентства по охране окружающей среды, и цифры оказались ниже ожидаемых. Ваны с задним приводом оцениваются на 234 мили между зарядами. Полный привод снижает эту цифру незначительно, до 231 мили.

1st Edition будет единственной доступной модификацией ID. Buzz при запуске. Volkswagen не уточняет точно, когда начнется запуск, подтверждая только, что автомобили поступят в продажу к концу текущего года.

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