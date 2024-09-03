Новый Volkswagen Jetta GLI 2025 года доступен по цене от $33 940.

Volkswagen объявил о том, что процесс создания вашего Jetta GLI на 2025 год стал проще, чем когда-либо. Теперь есть всего один доступный вариант, и вам просто нужно решить, хотите ли вы шестиступенчатую механическую коробку передач или семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Обе версии стартуют с одной и той же цены – $33 940 (включая $1 225 за доставку).

Единственным доступным дополнением является Black Package за $650, которое добавляет черную крышу, черные крышки зеркал и новые 18-дюймовые черные диски к обновленному седану. Volkswagen обновил всю линейку Jetta на 2025 год, пересмотрев дизайн передней части и немного изменив салон.

GLI воспользовался этим обновлением, получив отдельный восьмидюймовый информационно-развлекательный экран. Также автомобиль оснащен тремя портами USB-C – двумя в ящике над беспроводной зарядной панелью мощностью 15 Вт перед рычагом переключения передач и одним в ящике для хранения в центральной консоли. Также в машине присутствуют сенсорные климатические управляющие элементы Climatronic и сенсорные кнопки на рулевом колесе.

Под капотом тот же турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель EA888, развивающий мощность 228 лошадиных сил и крутящий момент 258 фунт-футов. Ограниченный проскальзывающий дифференциал, пониженная подвеска и система динамического управления шасси VW также являются стандартными для переднеприводной модели.

В 2025 году Jetta GLI все еще дороже, чем Honda Civic Si 2025 года, но Volkswagen выдает немного больше мощности и доступен с автоматической коробкой передач, которой не оснащен Si. GLI дешевле, чем Elantra N за $35 100, но Hyundai также выдает почти на 50 л.с. больше, чем Jetta – и это только для шестиступенчатой механики. Elantra N с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач еще дороже, начиная с $36 950.