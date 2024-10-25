Автомобиль Subaru Impreza 2025 года — это все еще невероятно выгодное предложение.

Цены на средний новый автомобиль приближаются к отметке в $50 000, и кажется, что все на рынке становится неподъемным для большинства людей. Поэтому мы так рады видеть, что Subaru сохраняет разумную цену на модель 2025 Impreza.

Хэтчбек Subaru Impreza 2025 года начинается от $24 665 с учетом доставки, когда он появится в дилерских центрах позже в этом году. Это всего лишь увеличение на $580 по сравнению с моделью прошлого года и почти вдвое меньше средней цены на новый автомобиль в 2024 году. Это свидетельствует о том, что доступный экономичный автомобиль далеко не мертв.

Как и в прошлогодней модели, Impreza 2025 года доступен в трех комплектациях: Base, Sport и RS. Независимо от выбранной комплектации, автомобиль оснащен атмосферным боксерным четырехцилиндровым двигателем, сопряженным с вариатором (механическая коробка передач, к сожалению, была убрана в прошлом году). Вот полное разбиение цен:

Модель / Комплектация Цена 2025 Разница по сравнению с 2024 Impreza $24 665 $580 Impreza Sport $26 665 $580 Impreza RS $29 555 $580

Хэтчбек Subaru Impreza 2025 года хорошо оснащен, даже в базовой комплектации. Двигатель объемом 2,0 литра развивает 152 лошадиные силы и 145 фунт-футов крутящего момента, что вполне достаточно для разгона до скорости на автостраде. В автомобиле также установлена технология помощи водителю EyeSight от Subaru, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль и два 7,0-дюймовых сенсорных экрана для информационно-развлекательной системы и климат-контроля. Apple CarPlay и Android Auto, конечно же, стандартны. Набор легкосплавных дисков диаметром 16 дюймов доступен как опция за $350.

Приобретая Impreza Sport, вы получаете 18-дюймовые легкосплавные диски и «спортивную» настройку подвески. Привод остается без изменений, но комплектация Sport разблокирует режим "ручной" для вариатора, который имитирует восьмиступенчатую коробку передач с лепестками. В салоне установлен сенсорный экран диагональю 11,6 дюйма для управления климатом и развлечениями, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. За дополнительные $1 900 Subaru добавит некоторые дополнительные функции безопасности и люк.

Impreza RS продолжает занимать самую верхнюю позицию в линейке, оборудованный уникальным 2,5-литровым плоским четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 л.с. и крутящим моментом 178 фунт-футов. Он получает все улучшения, которые можно найти в комплектации Sport, плюс эти дополнительные функции безопасности в стандартной комплектации. Также установлены лучшие светодиодные фары, декоративные элементы в стиле карбона, кожаный руль, более поддерживающие сиденья. За дополнительные $2 070 можно получить 10-дюймовую аудиосистему Harman Kardon, электрический люк и регулируемое водительское сиденье с поясничной поддержкой.

Даже с учетом всех этих улучшений, топовая комплектация Impreza RS стоит менее $30 000, включая доставку. Неплохо, учитывая состояние цен на автомобили в 2024 году.

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