Стоимость Subaru Crosstrek 2025 составляет 27 115 долларов.

Субару Кросстек – один из самых популярных автомобилей в Америке, и это не случайно. Этот субкомпактный кроссовер сочетает в себе привлекательный внешний вид, отличное управление, обилие технологий и разумную цену. На 2025 год модель стала немного дороже, но все еще укладывается в отметку менее $30 000.

Базовая модель Subaru Crosstrek 2025 года стоит $27 115 с учетом доставки. За эти деньги вы получаете атмосферный 2,0-литровый боксерный двигатель мощностью 152 лошадиных сил и крутящим моментом 145 фунт-футов. Перейдя на модель Crosstrek Premium за $28 365, можно получить более мощный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 182 л.с.

Кросстек Sport обойдется в $30 915, в то время как роскошная комплектация Limited стоит $32 815. Sport получает специальные дизайнерские элементы, такие как уникальные значки и 18-дюймовые диски, в то время как Limited уделяет особое внимание роскоши с 10-позиционной регулировкой кожаных сидений, оранжевыми контрастными швами и специальными 18-дюймовыми дисками.

Завершает линейку новый Crosstrek Wilderness 2024 года. Как и Forester Wilderness, этот более жесткий Crosstrek получает дополнительные 9,3 дюйма дорожного просвета и дополнительные обшивки на бамперах для справления с самыми сложными условиями. Он оснащен тем же улучшенным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 л.с., что и модели Premium и выше. Subaru Crosstrek Wilderness 2025 года стоит $33 915.

Покупатели могут выбирать из нескольких вариантов дополнительных пакетов, в зависимости от комплектации, таких как пакет с системой обнаружения слепых зон и люком за $2 245, или аудиосистема Harman Kardon с люком всего за $1 795. Самый дорогой пакет из всех – аудиосистема Harman Kardon с электрическим люком и навигацией за $2 445.

Стоимость Crosstrek 2025 года немного выше, чем у модели 2024 года. В 2024 году Crosstrek стоил $26 290 за базовую модель, $27 440 за Premium, $30 290 за Sport и $32 190 за Limited. В то время как Crosstrek Wilderness 2024 года был доступен за $33 290 – на $625 дешевле, чем последняя модель 2025 года.

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