Стоимость нового Subaru BRZ 2025 года выросла без весомых оснований

Начиная с 2025 года, цена на Subaru BRZ составляет $32 265, что на $950 дороже, чем в прошлом году. Другие комплектации стали дороже на сумму от $950 до $1 100.

Единственное изменение в 2025 году - это новый режим Sport, но он недоступен с автоматической трансмиссией.

Если вы ждали с покупкой нового Subaru BRZ в надежде на лучшую цену или больше оборудования, у нас плохие новости. Стартовая цена спортивного автомобиля Subaru выросла на $900, а стоимость доставки увеличилась на $50. Честно говоря, мы не можем понять, почему.

Базовая цена Subaru BRZ 2025 года теперь составляет $32 265, включая плату за доставку $1 170. За эту цену Subaru добавляет новый режим Sport на все уровни отделки BRZ. Это программное обновление, которое, по словам компании, обеспечивает "более резкую реакцию педали газа во время динамичной езды". Однако оно доступно только для автомобилей с механической коробкой передач. Если вы выберете автоматическую трансмиссию, то все останется таким же, каким было год назад.

А что насчет цен на комплектации Limited и tS? Они также увеличились, причем больше всего поднялась цена на Limited с механической коробкой передач на $1 100. Вот разбивка цен на текущий и прошлый год, включая плату за доставку.

Повышение цен произошло на фоне снижения продаж BRZ. Subaru продала всего 1 414 автомобилей за весь первый полугодие, что на 44 процента меньше. И нет никаких признаков того, что ситуация изменится к отчету за третий квартал, который должен быть представлен в начале октября.

BRZ - это настоящая жемчужина среди спортивных автомобилей благодаря своему 228-сильному атмосферному 2,4-литровому четырехцилиндровому двигателю и механической коробке передач. tS дополняет модель дополнительной настройкой подвески, но с увеличением стартовой цены до почти $40 000 это большая просьба, учитывая что за аналогичную сумму можно приобрести Subaru WRX или Toyota GR Corolla.

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