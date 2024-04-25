Цена на Ram 1500 RHO 2025 года начинается с $71 990

В отличие от TRX, который использовал 6,2-литровый наддувной V-8, RHO работает на более компактном турбированном рядном шестицилиндровом двигателе Hurricane объемом 3,0 литра. И из-за этого он стоит гораздо дешевле. Ram 1500 RHO 2025 года доступен по цене от $71 990, включая плату за доставку в размере $1 995.

Это на удивление на $26 345 дешевле, чем ушедший в прошлое Ram 1500 TRX. Конечно, этот рядный шестицилиндровый Hurricane развивает на 162 лошадиные силы меньше, чем V-8 Hellcat, но вы все равно получаете много за свои деньги.

Транспортное средство Цена (включая доставку) Ram 1500 RHO 2025 года $71 990 Ram 1500 TRX 2024 года $98 335 Ford F-150 Raptor 2024 года $80 325 Ford F-150 Raptor R 2024 года $111 550 Chevrolet Silverado ZR2 2024 года $71 895 Toyota Tundra TRD Pro 2024 года $73 980

Шестицилиндровый 3,0-литровый двигатель находится в своем наиболее мощном состоянии на RHO, оценивается в 540 л.с. и 521 фунт-фут. Этого достаточно для разгона 0-60 миль в час всего за 4,6 секунды — на 0,1 секунды медленнее, чем у TRX. Результат в четверть мили — 13,1 секунды, что на 0,2 секунды медленнее TRX. Как утверждает Ram, RHO способен буксировать 8 380 фунтов, на 280 фунтов больше, чем TRX. По сути, они равны по прямой мощи. Единственное, чего в RHO нет, — это свист наддува от компрессора.

RHO также должен быть на равных с TRX в бездорожье. Он использует те же адаптивные амортизаторы Bilstein Black Hawk e2 с ходом 14 дюймов, перенастроенные для учета потери веса в моторном отсеке. Здесь есть все, что вы ожидаете от внедорожника уровня TRX: активное демпфирование, большая высота подвески, кованые алюминиевые рычаги управления, бескамерные колеса, 35-дюймовые шины и многое другое.

Начальная цена Ram в $71 990 приближает его к грузовикам, таким как Silverado ZR2 и Tundra TRD Pro по цене. Ни у одного из этих грузовиков нет мощности, широкого кузова или множества обновлений подвески для высоких скоростей, которые есть в RHO, что делает Ram очень выгодным вариантом. Ford F-150 Raptor — ближайший грузовик по оснащению, но он почти на $8 000 дороже. Если вы хотите безумный Raptor R с V-образным восьмипоршневым двигателем, вам придется заплатить еще большую цену.

Предзаказы на Ram 1500 RHO 2025 года уже открыты. Доставка ожидается начать в третьем квартале 2024 года.