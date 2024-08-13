Новый Nissan Kicks 2025 остается действительно доступным

Несмотря на то, что дешевые автомобили стали прошлым, Nissan Kicks все еще остается оплотом доступности. Предыдущая версия стоила менее $20 000 при выходе на рынок. Новый 2025 Nissan Kicks, хоть и дороже своего предшественника, благодаря резкому редизайну, улучшенному интерьеру и опции полного привода впервые, остается хорошо ценовым предложением.

Стоимость 2025 Nissan Kicks составляет $23 220, включая обязательную плату за доставку в $1 390. Это всего лишь на $490 дороже, чем 2024 Nissan Kicks. Теперь в стандартное оснащение входят адаптивный круиз-контроль, LED-освещение кузова, 7,0-дюймовый сенсорный экран и система Safety Shield 360 от Nissan, включающая автоматическое экстренное торможение, адаптивные дальний свет и многое другое. Вот как разбивается ценообразование на 2025 Kicks (все цены включают плату за доставку):

Модель Цена

Kicks S $23 220

Kicks S AWD $24 720

Kicks SV $25 070

Kicks SV AWD $26 720

Kicks SR $27 570

Kicks SR AWD $29 070

Полный привод доступен на всех версиях Kicks, начиная с базовой модели S и до верхней SR. Средний уровень оборудования SV предлагает 12,3-дюймовый сенсорный экран с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку для телефона и 17-дюймовые диски.

Топовая комплектация SR добавляет 19-дюймовые диски, уникальные акценты светодиодных фар, двухцветные швы, 12,3-дюймовый цифровой приборный кластер и впервые в Kicks систему безопасного вождения ProPilot с функцией бесконтактного управления от Nissan. Вы можете доплатить за панорамный люк, подогреваемые передние сиденья, аудиосистему Bose с 10 динамиками и подогреваемое рулевое колесо в рамках Премиального пакета. Пакет SV Premium стоит дополнительно $1 500, а пакет SR Premium - $1 950.

2025 Nissan Kicks поступит в продажу летом.

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