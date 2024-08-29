Цена старта модели Hyundai Elantra 2025 - 23 025 долларов

Автопроизводитель Hyundai объявил цены на седан Elantra 2025 года.

Базовая модель Elantra SE подорожала до $23 025, включая доставку, на $250 больше, чем у прошлогодней версии.

Тем временем, гибридная модель Elantra Blue стала доступнее - цена снизилась до $26 250, на более чем $1000 по сравнению с моделью 2024 года.

Hyundai внимательно следит за желаниями потребителей. Продажи электромобилей замедляются из-за увеличивающегося спроса на гибриды, и теперь более доступная модель Elantra Blue доступна в 2025 году. Elantra Blue стоит $26 250 (включая $1 150 за доставку), на $1 150 дешевле, чем ранее.

Hyundai компенсирует это немного более дорогой базовой версией Elantra SE без гибридной установки, которая подорожала на $250 по сравнению с прошлым годом и теперь начинается от $23 025. Новая версия SEL Sport стоит $24 150, заменяя SEL, в то время как SEL Convenience предлагается как самостоятельная комплектация, немного дороже - $26 725.

Таблица цен на 2025 год:

Elantra SE - $23 025 (2024 - $22 775)

Elantra SEL Sport - $24 150 (N/A)

Elantra Blue - $26 250 (2024 - $27 400)

Elantra SEL Convenience - $26 725 (N/A)

Elantra Limited - $27 675 (2024 - $28 215)

Elantra SEL Sport Hybrid - $28 225 (N/A)

Elantra N Line - $29 875 (2024 - $29 615)

Elantra Hybrid - $30 600 (2024 - $30 600)

Elantra N - $35 100 (2024 - $34 850)

Новая версия SEL Sport оснащена 17-дюймовыми легкосплавными дисками, глянцевым черным спойлером на заднем бампере и черными боковыми зеркалами. Салон украшен кожаным рулевым колесом и рукояткой КПП, алюминиевыми педалями спортивного стиля и черной обивкой потолка.

В линейке моделей цены на версию Limited снижены на $540 до $27 675 в 2025 году. Elantra N Line и N остаются самыми дорогими не гибридными седанами Elantra. Их цена увеличилась на $270 и $250 соответственно. N Line стоит от $29 875, в то время как полноценная версия N доступна за $35 100.

Остальные модели гибридной линейки включают новую версию SEL Sport, цена которой от Hyundai составляет $28 225. Elantra Hybrid - новое название версии, стоимостью от $30 600, такая же цена, как и у Limited Hybrid 2024 года. Hyundai провела редизайн седана для модельного года 2024.

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