Цена Honda Accord 2025 остается в пределах 30 000 долларов

В 2025 году Honda Accord получил новую версию SE, заменив EX.
Все комплектации оснащены большим количеством стандартного оборудования.
Цены начинаются от $29 390.
2025 Honda Accord уже здесь. Появился новый уровень комплектации под названием SE, и теперь автомобиль стал немного дороже, чем в прошлом году. Хотя за эти деньги вы получаете немного больше.
Как замена давно существовавшей комплектации EX, Accord SE получил непростую задачу. Находясь чуть выше базовой модели LX и оснащенный не гибридным 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, Honda позиционирует его как спортивный Accord с множеством черных отделок для дверей, зеркал, B-стоек и черных 17-дюймовых дисков. Внутри он предлагает немного больше роскоши, чем LX, с подогреваемыми передними сиденьями, электрорегулировкой водительского сиденья в 10 направлениях и люком.
Цена на все комплектации Accord выросла на $400–760 по сравнению с седаном прошлого года. Теперь воздуховоды заднего кондиционера и дополнительные порты зарядки USB-C стали стандартными для всей линейки. LX стартует от $29 390, оставаясь ниже порога в $30 000 с турбированным двигателем, 17-дюймовыми дисками и системой помощи водителю Honda Sensing в стандарте. За Accord SE, заменивший EX, просят $31 655. Самым доступным гибридом является Accord Sport за $34 750.
Вот полная разбивка цен. Все цифры включают дополнительную плату за доставку $1 095 от Honda.
|Комплектация
|Цена 2025
|Цена 2024
|Разница
|Accord LX
|$29 390
|$28 990
|+$400
|Accord SE/EX
|$31 655
|$31 005
|+$650
|Accord Sport Hybrid
|$34 750
|$33 990
|+$760
|Accord EX-L Hybrid
|$36 035
|$35 635
|+$400
|Accord Sport-L Hybrid
|$36 470
|$35 970
|+$500
|Accord Touring Hybrid
|$40 395
|$39 985
|+$410
Выбрав гибридную версию, вы получите атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумоторной системой Honda. Мощность незначительно превышает турбированный вариант (204 против 192 л.с.), но крутящий момент значительно выше и составляет 247 фунт-футов. По нашему опыту, электрическая помощь делает Accord намного лучше для ежедневных поездок, чем это могут показать цифры, обеспечивая достаточно мощности на низких и средних оборотах. Также экономичность топлива приемлема, особенно для Accord EX-L, который имеет средний показатель расхода 48 миль на галлон.
Гибридный Accord также является единственным путем к более крупному 12,3-дюймовому инфотеймент-экрану и другим функциям, таким как кожаные сиденья, беспроводная зарядка для телефона, Google Built-In и многое другое. Honda утверждает, что более 50 процентов продаж Accord приходится на гибридные комплектации.
2025 Honda Accord уже в продаже.