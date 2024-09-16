Цена Honda Accord 2025 остается в пределах 30 000 долларов

В 2025 году Honda Accord получил новую версию SE, заменив EX.

Все комплектации оснащены большим количеством стандартного оборудования.

Цены начинаются от $29 390.

2025 Honda Accord уже здесь. Появился новый уровень комплектации под названием SE, и теперь автомобиль стал немного дороже, чем в прошлом году. Хотя за эти деньги вы получаете немного больше.

Как замена давно существовавшей комплектации EX, Accord SE получил непростую задачу. Находясь чуть выше базовой модели LX и оснащенный не гибридным 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, Honda позиционирует его как спортивный Accord с множеством черных отделок для дверей, зеркал, B-стоек и черных 17-дюймовых дисков. Внутри он предлагает немного больше роскоши, чем LX, с подогреваемыми передними сиденьями, электрорегулировкой водительского сиденья в 10 направлениях и люком.

Фото: Motor1.com

Цена на все комплектации Accord выросла на $400–760 по сравнению с седаном прошлого года. Теперь воздуховоды заднего кондиционера и дополнительные порты зарядки USB-C стали стандартными для всей линейки. LX стартует от $29 390, оставаясь ниже порога в $30 000 с турбированным двигателем, 17-дюймовыми дисками и системой помощи водителю Honda Sensing в стандарте. За Accord SE, заменивший EX, просят $31 655. Самым доступным гибридом является Accord Sport за $34 750.

Вот полная разбивка цен. Все цифры включают дополнительную плату за доставку $1 095 от Honda.

Комплектация Цена 2025 Цена 2024 Разница Accord LX $29 390 $28 990 +$400 Accord SE/EX $31 655 $31 005 +$650 Accord Sport Hybrid $34 750 $33 990 +$760 Accord EX-L Hybrid $36 035 $35 635 +$400 Accord Sport-L Hybrid $36 470 $35 970 +$500 Accord Touring Hybrid $40 395 $39 985 +$410

Выбрав гибридную версию, вы получите атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумоторной системой Honda. Мощность незначительно превышает турбированный вариант (204 против 192 л.с.), но крутящий момент значительно выше и составляет 247 фунт-футов. По нашему опыту, электрическая помощь делает Accord намного лучше для ежедневных поездок, чем это могут показать цифры, обеспечивая достаточно мощности на низких и средних оборотах. Также экономичность топлива приемлема, особенно для Accord EX-L, который имеет средний показатель расхода 48 миль на галлон.

Гибридный Accord также является единственным путем к более крупному 12,3-дюймовому инфотеймент-экрану и другим функциям, таким как кожаные сиденья, беспроводная зарядка для телефона, Google Built-In и многое другое. Honda утверждает, что более 50 процентов продаж Accord приходится на гибридные комплектации.

2025 Honda Accord уже в продаже.