Йенко Corvette 2024: 1,000-сильная двойная турбированная V-образная восьмерка – это прокладка для шин

Новинка от Specialty Vehicle Engineering - Chevrolet Corvette C8 мощностью 1 000 лошадиных сил. Yenko/SC стал одним из самых крутых тюнинговых Corvette, оборудованным битурбированным 6,2-литровым двигателем LT2 V-8 с серьезными улучшениями.

Помимо двух 58-миллиметровых водоохлаждаемых турбонагнетателей, V-8 в Yenko/SC получил кованный коленчатый вал, кованные шатуны H-образной формы, кованые алюминиевые поршни и собственный распределительный вал. Особенности включают в себя индивидуально разработанный впускной коллектор, усиленную головку блока ARP, ЧПУ-обработанные высокопроходимые головки цилиндров, специальные клапанные крышки, улучшенную топливную систему и настройку чипа, которые помогают LT2 достичь 1 000 л.с. SVE также модернизирует восьми-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, чтобы справиться с дополнительной мощностью.

В салоне конструктор вышивает логотип SYC на подголовниках и напольных ковриках. Компания предлагает Corvette мощностью 1 000 л.с. в кузове купе и кабриолете, доступные в любом заводском цвете Corvette. SVE предлагает девять вариантов цветов для графики SYC и десятый вариант из карбонового волокна.

Тормозные суппорты с логотипом Yenko идут в стандартной красной расцветке, но покупатели могут выбрать дополнительный цвет, а SVE завершает модернизацию силовой установки уникальными выхлопными трубами серебристого или черного цвета. Также имеются три стиля ступенчатых дисков 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади в различных отделках.

SVE выпустит всего 10 единиц Yenko/SC Corvette для модельного года 2024. Планируется увеличить производство до 50 автомобилей в 2025 году. Мы обратимся, чтобы узнать цены, и обязательно обновим статью, как только получим информацию. Предполагаем, что это не будет дешево.

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