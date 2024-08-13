Клуб миллионеров: автомобили, которые принесут большие деньги на аукционе в Монтерее

Неделя автомобилей в Монтерее живет в собственной реальности, отличной от остальной автомобильной сцены. Нигде в мире продажа автомобиля за миллион долларов не считалась бы "дешевой". На этой неделе в центральной Калифорнии проходит несколько крупных аукционов, и мы изучили их все, чтобы найти лучшее из лучших.

В этом году семь потенциальных автомобилей могут достичь восьмизначной цены. Неудивительно, что список возглавляет Ferrari, но самый дорогой аукцион в Монтерее может завершиться победой старого соперника. И когда торги завершатся, цены могут превысить 20 миллионов долларов. Это большие деньги даже для одного процента.

Взглянем на клуб автомобилей за $10 миллионов на Неделе автомобилей в Монтерее 2024 года, основываясь на оценках. Мы обновим информацию с окончательными ценами после утихомиривания шампанского.

1997 Porsche 911 GT1 Rennversion

Оценка: $8.5-$10.5 Миллионов

Фото: Motor1.com

Broad Arrow Auctions

Этот разноцветный 911 GT1 отмечен как один из девяти автомобилей для клиентов, описанный как "никогда не подвергавшийся серьезным повреждениям или разборке". У него есть интересная гоночная история, которая включает Ле-Ман, и он не лишен яркости благодаря своему ливрею от Rohr Racing. Автомобиль будет выставлен на аукционе Broad Arrow 15 августа.

1937 Bugatti Type 57SC Atalante

Оценка: $9-$11 Миллионов

Фото: Motor1.com

Gooding & Company

За исключением глобальной апокалипсиса, эти редкие Bugatti никогда не перестанут быть чрезвычайно ценными. У него в точности вдвое меньше цилиндров, чем у нового Tourbillon, с великолепным 200-сильным восьмидесятым двигателем. Этот экземпляр относится к 17 автомобилям с кузовом Atalante, одержав победу в классе на прошлогоднем конкурсе элегантности Pebble Beach. Автомобиль будет выставлен на аукционе Gooding & Company 16 и 17 августа.

1957 Ferrari 625 TRC Spider by Scaglietti

Оценка: $9-$11 миллионов

Фото: Motor1.com

Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's

У этого классического Ferrari обширная гоночная история по данным RM Sotheby's, который планирует выставить автомобиль на аукцион 16 августа. Первоначально с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, сейчас у него 3,0-литровый V-12, хотя оригинальный двигатель идет в комплекте. Это хорошо, потому что только у двух автомобилей был четырехцилиндровый двигатель Ferrari.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

Оценка: $15-$17 миллионов

Фото: Motor1.com

Gooding & Company

Первый из двух Ferrari California Spiders идет от Gooding & Company и, по-видимому, является лучшим вариантом с низкой оценкой всего в 15 миллионов долларов. Первоначально синий с завода, он был перекрашен в красный в 1968 году, прошел через несколько владельцев, согласно описанию аукциона. Автомобиль будет выставлен на аукционе 16 августа.

1960 Ferrari 250 GT SWB California Spider

Оценка: $16-18 миллионов

Фото: Motor1.com

Remi Dargegen-Courtesy of RM Sotheby's

RM Sotheby's называет этот черный Ferrari "лучшим, наиболее важным 250 GT SWB California Spider, доступным на рынке". Он отмечен как первый построенный и был показан Ferrari на Женевском автосалоне 1960 года. Более того, это, по-видимому, первый раз, когда он выставлен на публичном аукционе, так что кто знает, какая цена будет установлена, когда падет молоток. Аукцион состоится 17 августа.

1938 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider

Оценка: $16-$20 миллионов

Фото: Motor1.com

Gooding & Company

Будет ли эта великолепная Alfa Romeo самым дорогим автомобилем, проданным на Неделе автомобилей в Монтерее? Это один из пяти существующих экземпляров, с высокой оценкой в 20 миллионов долларов. В описании упоминается долгая, почетная история владения и предыдущая победа на первом месте на Pebble Beach среди его наград. Автомобиль будет выставлен на аукционе Gooding & Company 16 августа.

1955 Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti

Оценка: Более $15 миллионов

Фото: Motor1.com

Theodore W. Poeper-Courtesy of RM Sotheby's

Этот очень красивый Ferrari является диковинкой в этом сверхдорогом ряду. Согласно аукционному описанию, это уникальный автомобиль, который не был полностью гоночным, но и не был чисто дорожным автомобилем. Он стал прототипом для 410 Sport Scuderia и был также управляем малоизвестным гонщиком по имени Кэрролл Шелби. Учитывая такую историю, можно понять, почему у него нет высокой оценки. Узнаем, обогнет ли он Alfa (или другие автомобили в списке) 17 августа, когда он будет выставлен на аукционе через RM Sotheby's. Можно держать пари, что за ним будут следить многие.