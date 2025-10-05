Тесты TCS 2025: только 6 из 31 зимней шины признаны безопасными

Зимний день на дороге — это испытание для каждого автомобилиста. Когда трассу покрывает лед, а ситуация требует экстренного торможения, именно качество шин становится решающим фактором безопасности. От эффективности остановки автомобиля напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Специалисты Touring Club Suisse провели масштабные испытания зимних шин размерности 225/40 R18 92V, результаты которых заставляют задуматься: попытки сэкономить на резине могут обернуться серьезными последствиями. Главный вывод экспертов однозначен — выбор шин премиальных брендов полностью оправдан.

Итоги испытаний 2025 года: неожиданные открытия

В тестировании принимали участие 31 комплект зимних шин, которые испытывались на популярном автомобиле Volkswagen Golf. При этом ни одна модель не получила максимальной оценки, а лишь шесть смогли завоевать положительный вердикт экспертов, что само по себе говорит о строгих критериях отбора.

В испытаниях не участвовали покрышки, разработанные специально для российского рынка, такие как Ikon Tyres, Gislaved, Viatti, Kama и другие, а также востребованные китайские бренды вроде Sailun и Linglong. Тем не менее, представленный ассортимент отражает предложения, доступные в российских магазинах, что делает полученные выводы особенно актуальными для отечественных автомобилистов.

Безопасность на первом месте: разница, которая спасает жизни

Особое внимание уделялось показателям тормозного пути, и здесь различия между премиальными и бюджетными моделями оказались по-настоящему впечатляющими:

На мокрой дороге отличные результаты продемонстрировали шины Goodyear UltraGrip Performance 3. При экстренном торможении со скорости 80 км/ч автомобиль остановился за 31,7 метра.

Для сравнения, бюджетная модель Syron Everest 2 при тех же условиях позволила снизить скорость только до 45,7 км/ч после такого же расстояния. На топовых шинах машина уже стоит, а на недорогих — все еще движется почти с 46 км/ч, преодолевая дополнительное расстояние в 15,4 метра. Это создает реальную угрозу серьезной аварии.

Лидеры и аутсайдеры на разных типах покрытия

При тестах на сухой дороге наилучшие характеристики показали шины Michelin Pilot Alpin 5. К высоким оценкам также были причислены Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter I*Cept Evo3 W330, Dunlop Winter Sport 5 и Continental Wintercontact TS 870 P — все из сегмента премиум.

На заснеженном покрытии наихудший результат по тормозному пути продемонстрировали Landail Winter Lander: с 50 км/ч автомобиль остановился только через 34 метра. Для сравнения, Syron обеспечили остановку за 25,6 метра — разница почти в 9 метров.

Экспертная оценка: “низкие рейтинги — у бюджетных моделей”

Самые слабые показатели зафиксированы у шин из бюджетного сегмента. Особенно опасными специалисты назвали CST Medallion Winter WCP1, Syron Everest 2 и Evergreen EW66.

Экономить на шинах в зимних условиях — решение, которое может обернуться серьезными последствиями. Премиальные шины стоят дороже, но в критической ситуации обеспечивают максимальную безопасность — это не роскошь, а рациональный выбор для защиты жизни и здоровья.

Ранее мы публиковали информацию о ТОП-4 бюджетных зимних шинах в России, подходящих для езды по снегу и льду.

Источник и фотографии: minusremix.ru.