Тест-драйв нового OMODA C7

Новый OMODA C7 доступен для приобретения у официальных дилеров бренда в России в пяти комплектациях: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Цены начинаются от 2 799 900 рублей для Joy до 3 449 900 рублей с учетом выгод и спецпредложений.

Во всех комплектациях OMODA C7 агрегатируется 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 л и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. На выбор доступны передний (комплектации Joy и Lifestyle) или полный привод (комплектации Drive, Active и Supreme).

Организаторами были предложены автомобили всех цветов, предложенных на рынок китайским производителем: «Искрящийся белый», «Пудровый серый», «Мятное облако», «Лунная пыль» и «Черная жемчужина». Старт был дан 21 мая из 3-го Красносельского переулка и пролегал,в основном, по Третьему транспортному и Садовому кольцу через Доминион Тауэр, Дворец Ирины Виннер, Главное здание МГУ им М.В. Ломоносова, Москва Сити и др. Общая протяженность поездки составила 60 километров.

Внешний вид, согласимся с производителем, можно оценить, как футуристичный дизайн: литые алюминиевые диски, полускрытые дверные ручки, спортивный спойлер сзади, Х-образная фронтальная часть, безрамочная решетка радиатора, стилизованные под молнии задние фонари сверхкрасного освещения (Ultra Red Lightning), эффект «парящей» крыши дополняют стильный экстерьер. Бросается в глаза увеличенный объем багажника, если сравнивать с моделью С5.

Интересно сочетаются в салоне кожаное рулевое колесо, сделанное в стиле геймпада и сиденья в стиле геймерских кресел. Сразу бросается в глаза подсветка салона сенсорный 15,6-дюймовый экран высокого разрешения.

Про поведение автомобиля на дороге сказать пока можно немного, - в процессе движения менялись с другими водителями и пробег был, все-таки, по довольно качественным дорогам столицы. Хотя удалось и постоять в пробках и развить скорость на ТТК до разрешенных местами 80 км/ч, но понять поведение подвески, особенно на суперновой машине почти без пробега очень тяжело, но, зато удалось оценить очень хорошую шумоизоляцию. Система умных помощников и суперобзорные камеры очень помогают и при движении, и при парковке. Более полную информацию об автомобиле в движении можно будет понять при более длительном тест-драйве (10-14 дней), включая проезд по автомагистрали и выезд из Москвы.