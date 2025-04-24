Tesla, Трамп и падающие продажи: что происходит с электромобильным брендом Маска?

Илон Маск признал в ходе последней телефонной конференции Tesla, что выручка упала впервые за последнее десятилетие - эксперты винят снижение продаж гиганта электромобилей в токсичности самого генерального директора.

Автомобильная выручка упала на 20 процентов в прошлом году, общая прибыль снизилась на девять процентов, что делает ситуацию гораздо более тяжелой, чем ожидали многие аналитики. Это отражает общий спад продаж, поскольку количество зарегистрированных новых моделей Tesla в 2024 году сократилось с 1,81 миллиона до 1,79 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Однако картина совершенно иная здесь, в Великобритании; в первом квартале 2025 года Tesla зарегистрировала 12 500 новых автомобилей, что больше, чем 11 786 зарегистрированных за тот же период в 2024 году. Конечно, ожидается, что эта цифра немного снизится в ближайшие несколько месяцев, поскольку старая модель Y выйдет из производства, а обновленные примеры начнут поступать порциями в начале мая, прежде чем поступят массово в июне.

Мы обратились в Tesla UK с просьбой подтвердить эти сроки, и хотя компания отказалась давать официальные комментарии, она подтвердила, что наша оценка является точной.

На последней телефонной конференции Tesla, однако, компания винит спад глобальной прибыли в медленных поставках и заявляет, что будет продолжать оптимизировать процесс производства, особенно для более индивидуальных моделей (т.е. тех, которые заказываются без базового цвета, колес и т. д.).

Несмотря на это, Маск обратился к инвесторам, заявив, что фирма не находится "на краю пропасти, даже не близко. Но есть определенные проблемы, и я ожидаю, что в этом году... возможно, будут неожиданные трудности. Но я остаюсь крайне оптимистичным относительно будущего компании".