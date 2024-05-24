Tesla просто стремится продать как можно больше своих электромобилей

Toyota — лидер среди автомобильных брендов по числу реализованных единиц в 2023 году, превысив отметку в 10 млн автомобилей. В то же время продажи Tesla в первом квартале текущего года снизились на 20% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Tesla больше не нацелена на цель продажи 20 миллионов автомобилей ежегодно к 2030 году, как было заявлено ранее. Эта амбициозная цель не была упомянута в последнем отчете компании о его воплощении.

В 2020 году Илон Маск высказал мнение о возможности продажи 20 млн автомобилей ежегодно в течение десятилетия. Это число в два раза превышает объемы продаж Toyota, но вызвало сомнения у многих. Тем не менее, в отчетах о 2021 и 2022 годах Tesla подтвердила данную цель.

Однако отчет о воздействии Tesla на 2023 год не содержит информации о высокой цели в 20 млн продаж, а лишь указывает на стремление "вытеснить ископаемое топливо путем увеличения числа продаж продукции Tesla".

Недавно сам Илон Маск выразил некоторое сомнение относительно целей по продажам в начале 2022 года. Глава Tesla заявил, что компания, вероятнее всего, достигнет производства в 10 млн автомобилей в год. Впоследствии он добавил, что агрессивной задачей станет реализация 20 млн автомобилей ежегодно к 2030 году, намекнув на незначительную разницу между 10 и 20 млн.

В предыдущем году Tesla продала во всем мире 1,8 млн автомобилей, достигнув рекордного показателя. Однако в 2024 году начались некоторые неурядицы. В первом квартале текущего года Tesla продала лишь 386 810 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее, и на 20,2% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Это негативная динамика для компании с амбициозными планами.

Согласно агентству Reuters, Tesla, возможно, смещает акцент с увеличения числа проданных электромобилей на развитие роботакси. Планируется, что компания анонсирует свой проект по роботакси 8 августа.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что Avatr сообщил о разработке нового внедорожника, ориентированного на Tesla Model Y.