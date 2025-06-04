Тесла испытывает трудности в новых тестах системы помощи водителю с названием Autopilot, которое считается вводящим в заблуждение

Компании Tesla и Volvo оказались под критикой после последних тестов безопасности автомобилей, проведенных Euro NCAP. Название автопилота компании Tesla было описано как "неуместное" и "вводящее потребителей в заблуждение".

Euro NCAP резко высказалась в адрес Tesla за название ее системы Autopilot, что привело к тому, что Model S получила только "Удовлетворительный" рейтинг после успешного прохождения тестов по резервному обеспечению безопасности, но плохого показателя в разделе "Компетентность помощи".

Данный тест фокусируется на том, насколько легко водители могут понять возможности и ограничения системы, насколько эффективны функции, такие как адаптивный круиз-контроль и помощь в ограничении скорости, и насколько легко вернуть управление автомобилем.

Как следует из названия, тесты резервного обеспечения безопасности фокусируются на том, насколько хорошо автомобиль избегает столкновения и как он преодолевает определенные проблемы, такие как блокированный датчик.

Технический менеджер систем помощи водителю в Euro NCAP, Адриано Палао, обвинил Tesla в "вводящем в заблуждение потребителей относительно возможностей их системы Autopilot просто через название и маркетинг, что может иметь потенциальные проблемы безопасности".

Euro NCAP говорит, что название "неуместно", потому что "подразумевает полную автоматизацию"; некоторые из основных критик Tesla включают в себя количество силы, необходимое для коррекции управляющих воздействий, а также чрезмерную зависимость от центрального сенсорного экрана автомобиля для отображения предупреждений.

Tesla отказалась комментировать, однако она указала Auto Express на отказ от ответственности на своем онлайн-конфигураторе автомобилей, который гласит: "В настоящее время активные функции требуют активного контроля со стороны водителя и не делают автомобиль автономным".

Фото: autoexpress

Как упоминалось выше, не только Tesla разочаровала Euro NCAP; Volvo также получила оценки ниже ожидаемых за свою систему Pilot Assist. Эксперты по безопасности не впечатлились тем, как система Volvo не блокирует доступ водителей к полуавтономной функциональности, даже если они многократно убирают руки с руля.

В отличие от этого, Renault 5, Kia EV3, Toyota bZ4X и Porsche Macan были оценены как "Очень хорошие" командой Euro NCAP. Macan был особенно отмечен за то, как четко он уведомляет водителей о своих возможностях автопилота, за что он получил высокие баллы как в категории компетентности, так и в тестах резервного обеспечения безопасности.