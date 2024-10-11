Tesla представила новый беспилотный автомобиль, в котором нет и не может быть водителя -> Tesla представила автомобиль без водителя: "в нем нет и не может быть водителя"

Автокомпания Tesla официально представила свою новую разработку — роботакси CyberCab. Презентация уникального транспортного средства, вызывающего ассоциации с современной интерпретацией игрушечного автомобиля, прошла на мероприятии We, robot под руководством основателя и генерального директора компании Илона Маска.

Одной из главных особенностей Tesla CyberCab является ее абсолютная беспилотность, что означает отсутствие возможности вмешательства человека в управление. Машина не оснащена ни педалями газа и тормоза, ни рулем, боковыми зеркалами или даже задним стеклом. Сам Маск сравнил новинку с лифтом, подчеркивая, что для перемещения от точки А к точке В необходимо лишь нажать кнопку — весь остальной процесс обеспечивается автоматически.

Информации о технических характеристиках нового беспилотного автомобиля Tesla пока нет. Однако, согласно данным портала 110km.ru, автомобиль оснащен передовыми системами автопилота, имеет минималистичный интерьер с большим экраном информационно-развлекательной системы и двери-«крыльями чайки», как у спорткаров, что облегчит посадку и высадку пассажиров.

На данный момент собрано лишь 50 единиц «СайберКабов», на которых Tesla проведет тестирование и доработку системы автопилота. Запуск массового производства запланирован на 2026 год, а стоимость данного электрокара составит менее 30 тысяч долларов или 2,9 миллиона рублей по текущему обменному курсу.

Ранее появилась информация от портала "Автоновости дня" о возможном выпуске шестиместной версии электрического кроссовера Model Y специально для китайского рынка. Предполагается, что премьера этой модели состоится к концу 2025 года.