BYD удерживает лидерство на рынке электромобилей четвертый квартал подряд, потеснив Tesla

Компания BYD из Китая окончательно заняла позицию лидера мирового рынка электромобилей, опередив американскую Tesla. Согласно данным, опубликованным блогером «Tongkuai Shuchang», за первые девять месяцев 2025 года BYD продала по всему миру 1,6059 миллиона электрических автомобилей. В то же время результат Tesla составил 1,2179 миллиона реализованных электромобилей. Таким образом, BYD удалось увеличить отрыв до 388 тысяч машин.

За третий квартал текущего года BYD сумела отгрузить 582,5 тысячи полностью электрических автомобилей. Это на 4% меньше по сравнению с прошлым кварталом, но на 31,4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Tesla за отчетный квартал поставила 497,1 тысячу электрических машин, что превысило результаты предыдущего квартала на 29,4% и прошлогодние объемы на 7,4%.

BYD сохраняет статус крупнейшего поставщика электромобилей в мире уже четвертый квартал подряд, по данным экспертов, удерживая лидерство, ранее принадлежащее Tesla. Аналитики Counterpoint Research делают прогноз, согласно которому к концу 2025 года доля BYD на глобальном рынке электрических авто достигнет 15,7%, что позволит компании еще более уверенно закрепить позиции промышленного флагмана.

Специалисты ожидают, что к завершению года разрыв между российской BYD и американской Tesla станет еще более существенным. Дополнительным фактором становится отмена субсидий на электромобили в Соединенных Штатах, благодаря которым ранее наблюдался повышенный интерес к продукции Tesla.

Ранее сообщалось, что Tesla предпринимает действия по сокращению производственных затрат. В частности, компания рассматривает возможность уменьшения числа элементов электроники в своих автомобилях для оптимизации себестоимости.

Автор: Алина Олешко