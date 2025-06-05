Компания BYD из Китая обогнала Tesla Motors в рейтинге продаж автомобилей в Великобритании

Китайский гигант BYD совершил то, что многие несколько лет назад считали бы невозможным, обогнав Tesla по продажам новых автомобилей в Великобритании в прошлом месяце, сигнализируя о том, что бренд "Build Your Dreams" здесь, чтобы остаться.

В мае было зарегистрировано чуть более 3000 новых моделей BYD в Великобритании - в пять раз больше, чем в то же время в 2023 году. На данный момент бестселлером бренда стал гибридный кроссовер Seal U, который занимает более высокое положение, чем модели Atto 3, Seal и Dolphin в модельном ряду бренда.

С другой стороны, на дороги вышло немного более 2000 новых Tesla в прошлом месяце, что означает третье место по сравнению с его основным конкурентом. Хотя BYD все еще отстает от Tesla по общим продажам в Великобритании в 2025 году, это не на много; китайский производитель зарегистрировал здесь 14 807 моделей с начала этого года, в то время как у Tesla 15 002.

В заявлении бренда электромобилей Элона Маска также отметили, что хотя они отстают на 33 процента по годовым данным по новым регистрациям, это связано с переходом на производство обновленной модели Y.

Tesla говорит, что "комфортно" принимает заказы на новый автомобиль и хотя не регистрирует заранее новые экземпляры - что значительно снизило объемы продаж в этом месяце - они ожидают возвращения к привычным показателям в июне.