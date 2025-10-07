Бюджетная версия Tesla Model Y с меньшим запасом хода может появиться уже 7 октября

Компания Tesla намекает на возможную премьеру нового автомобиля, которая может состояться уже сегодня. На официальном канале Tesla в X были опубликованы два коротких видеоролика, из которых можно предположить, что речь идет о более доступной версии кроссовера Model Y.

Недавно в Техасе были замечены тестовые экземпляры Model Y с обновленной передней частью. В отличие от Cybertruck, где используется цельная светодиодная полоса, на этих автомобилях установлены два отдельных блока фар, как показано в видео. В тизере также мелькает новый дизайн колесных дисков.

pic.twitter.com/KsXDaJgMcJ — Tesla (@Tesla) October 5, 2025

Пока производитель не раскрыл подробностей о том, какие опции сохранит или потеряет потенциально более дешевый Model Y. Например, отказ от панорамной стеклянной крыши или отдельного экрана для задних пассажиров мог бы снизить себестоимость. В то же время, разработка более компактного дисплея вместо 15,4-дюймового экрана, используемого сейчас, может оказаться слишком затратной.

Сегодня базовая комплектация Model Y — заднеприводная версия с аккумулятором на 63 кВт·ч и запасом хода 311 миль, оснащенная электромотором мощностью 279 л.с. Пока неизвестно, получит ли новая версия уменьшенную батарею или менее мощный двигатель — для этого Tesla потребуется серьезные вложения в разработку.

Стартовая цена текущей линейки Model Y составляет £44,990, что на £5,000 выше самой доступной версии Model 3. Даже если облегченная версия кроссовера появится в Великобритании, вряд ли она будет стоить дешевле Model 3, особенно учитывая отсутствие новостей о более бюджетной модификации самой Model 3.

Желающим приобрести более простую версию Model Y также доступна дорестайлинговая модель, которая по-прежнему остается привлекательным вариантом на рынке электромобилей. Через сервис Auto Express Buy A Car сейчас можно найти подержанный Tesla Model Y примерно за £20,000.