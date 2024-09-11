Цены на Tesla Model 3 резко падают, как "свинцовый шар", говорит исследование.

Цены на подержанные электромобили возрастом от одного до пяти лет упали на 25% за последний год. Теперь средняя цена подержанного электромобиля в США составляет $27,000, что ниже средней цены на подержанные автомобили на бензине и гибриды.

Среди лидеров этого падения — Tesla Model 3, Kia Niro EV и Hyundai Kona Electric. Это снижение цен ускоряет продажи, сокращая время пребывания автомобилей на парковках.

Мы следили за этим за последний год: электромобили теряют в цене намного быстрее, чем их бензиновые и гибридные аналоги. Этот тренд начался после многочисленных снижений цен от Tesla в прошлом году и обусловил сдвиг в ценах, который одновременно волнует и радует. Но сейчас давайте сосредоточимся на позитиве. Более низкая стоимость подержанных электромобилей означает, что вы можете купить современный автомобиль с передовыми технологиями за меньшую цену, чем средняя цена на подержанные гибриды или автомобили на бензине.

Это победа для вашего банковского счета и победа для окружающей среды.

Автомобильное исследовательское агентство iSeeCars опубликовало на этой неделе исследование, объясняющее динамику рынка подержанных электромобилей в США. Исследование показало, что цены на такие автомобили, как Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV, упали в шесть раз быстрее, чем у бензиновых автомобилей за последние 12 месяцев.

Во-первых, подержанные электромобили потеряли 24.7% своей стоимости с сентября 2023 года по сравнению с 6% для подержанных гибридов и 4.4% для подержанных автомобилей на бензине. Это по данным, включающим 1.6 миллиона подержанных автомобилей возрастом от одного до пяти лет, проданных между августом 2023 и 2024 годами.

“Существенное снижение цен на электромобили за последний год, кажется, привело их в соответствие с спросом, поскольку количество дней продажи подержанных электромобилей на рынке сейчас намного меньше, что отражает более быструю скорость продаж по сравнению с прошлым годом,” — сказал Карл Брауэр, исполнительный аналитик iSeeCars. Другими словами, доступность продукции стимулирует продажи.

Брауэр добавил, что наблюдаемый сейчас спад цен не такой резкий, как ранее. Цены на подержанные электромобили снижались на 30-40% в конце 2023 года и в начале 2024 года. 25% указывают на то, что ситуация стабилизируется. Средняя стоимость подержанного электромобиля сейчас составляет $27,000. Ожидается, что она установится на уровне около $25,000 — ценник, к которому стремятся многие автопроизводители со своими моделями следующего поколения.

Это привело к тому, что подержанные электромобили находятся в среднем на рынке 55.3 дня в сентябре 2023 года и всего 38.6 дней сейчас. Это означает, что подержанные автомобили на бензине, гибриды и электромобили теперь продаются за одинаковое количество времени.

Исследование также добавило, что спрос на гибриды остается стабильным, с меньшими колебаниями и снижением цен, чем у электромобилей. Цены на подержанные гибриды снизились всего на 6% за последний год, в то время как цены на подержанные электромобили упали на целых 24.7%, как было упомянуто ранее.

“Люди, ждавшие хорошего предложения на подержанный электромобиль, были вознаграждены за своё терпение,” — сказал Брауэр. “Если вы купили подержанный электромобиль год назад, вы, вероятно, купили его слишком рано, но по текущим ценам подержанный электромобиль начинает иметь смысл — при условии, что ваш образ жизни и потребности в автомобиле соответствуют преимуществам и ограничениям электромобиля.”

Такие модели, как Tesla Model 3, Kia Niro EV и Hyundai Kona Electric, привлекают внимание в этом тренде. Средняя цена Tesla Model 3 составляет сейчас около $26,000, что на $8,500 меньше, чем год назад. Средняя цена Kia Niro EV составляет примерно $22,000, на $6,000 меньше, чем в прошлом году. Скромный Nissan Leaf теперь стоит $16,000, примерно на $4,000 меньше, чем 12 месяцев назад. Другие значимые недорогие варианты подержанных автомобилей включают Chevy Bolt EV и Jaguar E-Pace.

Это отличные новости для новой волны массовых принимателей, при условии, что они готовы приобрести подержанные модели.

Особенно логичным представляется Tesla Model 3. Даже модели, которые появились до Highland, остаются актуальными и сегодня. Он имеет огромную сеть Supercharger, оборудование, способное проехать более 300 миль на одной зарядке, и продолжает улучшаться со временем благодаря программным обновлениям.

Если Tesla и генеральный директор Илон Маск не встряхнут вас своими культурными выходками и не отойдут от производства автомобилей, Model 3 остаётся выгодным вариантом. Если же они это сделают, у вас есть множество других прекрасных вариантов для рассмотрения. В любом случае, если вы на рынке подержанных электромобилей, никогда ещё не было лучшего времени для покупки.