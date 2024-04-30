Решение Tesla упразднить свою команду Supercharger оставляет всю отрасль во тьме

Новость о массовых увольнениях в отделе зарядки Tesla, о которых сообщило издание The Information, вызывает серьезные опасения у поклонников компании и индустрии электромобилей в целом. По информации портала, примерно 500 человек, включая старшего директора и руководителя новых продуктов, покидают отдел зарядки Tesla. Реакция сотрудников, выраженная в соцсетях, свидетельствует об их шоке и недоумении.

Внутреннее мемо Илона Маска, в котором говорится о продолжении строительства новых станций Supercharger, не внушает оптимизма относительно будущего зарядки. Партнеры Tesla в автопроме также признают, что новость о сокращениях стала для них сюрпризом, оставляя множество вопросов без ответа.

Эксперты остаются в недоумении по поводу такого решения, которое, безусловно, окажет влияние на планы развития как самой Tesla, так и американской отрасли электромобилей в целом.

Очевидно, что стратегический поворот Tesla в сторону искусственного интеллекта и робототехники смущает многих. Однако отмена планов по развитию сети Supercharger и увольнения сотрудников, занимавшихся этим направлением, вызывают особое беспокойство.

Построение собственной зарядной сети стало одним из ключевых успехов Tesla, позволившим контролировать процесс зарядки и обеспечить безупречный опыт владения электромобилем. Сеть Supercharger стала образцом для всей отрасли и показала, что дилемма дальности поездки может быть успешно решена.

Основанный на стандарте NACS разъем Tesla уже успели оценить конкуренты, такие как Ford, General Motors, Honda и другие. Все они видели в партнерстве с Tesla возможность получить доступ к лучшей зарядной сети, что должно было принести компании дополнительные миллиарды долларов до 2030 года.

Однако, недавние изменения, связанные с увольнениями в отделе зарядки, вызывают волнения и вносят неопределенность в индустрию. Ответственность за дальнейшие шаги лежит на Илоне Маске, но пока путь вперед остается неясным.

Снижение акций Tesla на 5% после официального заявления также свидетельствует о том, что решение руководства вызывает недоумение даже у инвесторов и аналитиков. Основные вопросы, связанные с будущим зарядной инфраструктуры и перспективами развития отрасли, остаются без ответа.

Контакт автора: patrick.george@insideevs.com