Главная Новости Продажи TENET впервые вошёл в пятёрку лидеров российского авторынка
Новости

TENET впервые вошёл в пятёрку лидеров российского авторынка

Бренд TENET впервые вошел в ТОП-5 российского авторынка, продав 1 689 новых автомобилей за неделю и обогнав Chery по итогам продаж.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.10.2025, 12:41·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В период с 6 по 12 октября 2025 года в России отмечен заметный рост продаж автомобилей бренда TENET. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 41-ю неделю текущего года российские дилеры реализовали 1 689 новых автомобилей этой марки, что впервые позволило TENET войти в пятерку лидеров отечественного авторынка.

Лидирующую позицию в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественная LADA. За прошедшую неделю россияне приобрели 7 122 новых легковых автомобиля этого бренда. В ТОП-5 также вошли представители китайского автопрома: Haval с показателем 5 615 проданных машин и Geely, реализовавшая 3 129 автомобилей. Кроме того, четвертое место занял белорусский производитель Belgee (2 468 автомобилей), а пятерку замыкает российский TENET, который по объёму продаж опередил Chery, опустив ее на шестую строчку (1 461 автомобиль).

В контексте успеха TENET специалисты напоминают, что автомобили этой марки являются локализованными версиями моделей Chery. В частности, модельный ряд TENET включает кроссоверы, созданные на базе Chery Tiggo 4 (TENET T4), Chery Tiggo 7L (TENET T7) и Chery Tiggo 8 Plus (TENET T8). Эти автомобили представлены на российском рынке параллельно с оригинальными моделями Chery.

Седьмое место в рейтинге занял китайский бренд Changan, который за отчетную неделю реализовал 1 442 новых автомобиля. На восьмой позиции расположился российский Solaris с результатом 1 296 автомобилей. В десятке лидеров также оказались японская Toyota (951 автомобиль) и китайская OMODA (862 автомобиля).

Эксперты отдельно выделяют успех TENET T4: эта модель впервые вошла в десятку самых востребованных автомобилей на российском рынке, заняв восьмое место по итогам 41-й недели года.

Всего за этот период в России было продано 36,1 тысячи новых легковых автомобилей. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», этот показатель оказался на 12,6% ниже результата предыдущей недели и на 1,1% уступил уровню аналогичного периода 2024 года.

Источник

Авторынок россии (424)Легковые автомобили (410)Продажи (665)Марки-лидеры (195)Топ-10 (58)Отечественные марки (69)Tenet (15)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация