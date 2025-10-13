TENET впервые вошёл в пятёрку лидеров российского авторынка

В период с 6 по 12 октября 2025 года в России отмечен заметный рост продаж автомобилей бренда TENET. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 41-ю неделю текущего года российские дилеры реализовали 1 689 новых автомобилей этой марки, что впервые позволило TENET войти в пятерку лидеров отечественного авторынка.

Лидирующую позицию в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественная LADA. За прошедшую неделю россияне приобрели 7 122 новых легковых автомобиля этого бренда. В ТОП-5 также вошли представители китайского автопрома: Haval с показателем 5 615 проданных машин и Geely, реализовавшая 3 129 автомобилей. Кроме того, четвертое место занял белорусский производитель Belgee (2 468 автомобилей), а пятерку замыкает российский TENET, который по объёму продаж опередил Chery, опустив ее на шестую строчку (1 461 автомобиль).

В контексте успеха TENET специалисты напоминают, что автомобили этой марки являются локализованными версиями моделей Chery. В частности, модельный ряд TENET включает кроссоверы, созданные на базе Chery Tiggo 4 (TENET T4), Chery Tiggo 7L (TENET T7) и Chery Tiggo 8 Plus (TENET T8). Эти автомобили представлены на российском рынке параллельно с оригинальными моделями Chery.

Седьмое место в рейтинге занял китайский бренд Changan, который за отчетную неделю реализовал 1 442 новых автомобиля. На восьмой позиции расположился российский Solaris с результатом 1 296 автомобилей. В десятке лидеров также оказались японская Toyota (951 автомобиль) и китайская OMODA (862 автомобиля).

Эксперты отдельно выделяют успех TENET T4: эта модель впервые вошла в десятку самых востребованных автомобилей на российском рынке, заняв восьмое место по итогам 41-й недели года.

Всего за этот период в России было продано 36,1 тысячи новых легковых автомобилей. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», этот показатель оказался на 12,6% ниже результата предыдущей недели и на 1,1% уступил уровню аналогичного периода 2024 года.