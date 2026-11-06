Технические новшества появились лишь на автомобилях McLaren

На данном этапе сезона большинство команд уже отказались от масштабных технических новинок: почти все ресурсы направлены на подготовку к 2027 году. Кроме того, этап в Бразилии завершает вторую осеннюю серию из трёх Гран При подряд. Персонал команд сильно утомлён, поэтому немногие готовы усложнять работу испытаниями новых компонентов.

McLaren, однако, оказалась исключением. Британская команда привезла в Сан-Паулу целый ряд значительных аэродинамических новинок, затрагивающих различные зоны машины.

В частности, MCL40 получила новые переднее и заднее крылья. Команда подчёркивает, что речь идёт не об обновлении отдельных элементов этих ключевых частей аэродинамического обвеса, а о полностью новой конструкции крыльев.

В пояснении к переднему крылу говорится: «Полностью новая конструкция, нацеленная на улучшение влияния на воздушный поток, направленный к днищу и корпусным элементам, что в итоге позволяет добиться повышения аэродинамической эффективности».

Заднее крыло разработали специально для бразильского этапа сезона. Ожидается, что оно сможет эффективно создавать прижимную силу при любых погодных условиях.

Изменения коснулись и дополнительного заднего крыла, которому предстоит работать совместно с основным крылом.

Наконец, на днище модернизировали несколько вспомогательных элементов, которые команда называет «фурнитурой». Обновления должны улучшить воздействие на воздушный поток и повысить общую аэродинамическую эффективность днища.