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Только Стролл получил доступ к техническим новинкам Aston Martin

Изучение технических новинок в Aston Martin перед европейским этапом сезона. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл делятся впечатлениями о тестах. Подробности и планы команды на обновленные машины.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2025, 21:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу в Имоле в команде Aston Martin проводились тесты новых технических разработок, готовясь к предстоящему этапу сезона. Оказалось, что новинки были установлены только на болид Лэнса Стролла, в то время как Фернандо Алонсо использовал машину предыдущей спецификации AMR25.

Фернандо Алонсо занял 14-е место и отметил: «Сегодня мы полностью сосредоточились на изучении новых технических решений, установленных на машину Лэнса. Я старался поддерживать стабильный ритм и делиться обратной связью по поводу предыдущей версии болида. Вечером мы проанализируем полученные данные, чтобы принять решение о дальнейших шагах».

«На этой трассе сложно избежать трафика. Надеюсь, что в квалификации мы сможем продемонстрировать наш лучший результат», - добавил испанец.

Лэнс Стролл финишировал на 17-й позиции и поделился своими впечатлениями: «Мы привезли несколько новых деталей, поэтому сегодня наша задача заключалась в том, чтобы максимально изучить их особенности. Теперь нам предстоит изучить собранные данные, чтобы оптимизировать настройки болида перед завтрашним днём».

Источник

Фернандо Алонсо (119)Лэнс Стролл (72)Aston Martin (214)

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