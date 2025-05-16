Только Стролл получил доступ к техническим новинкам Aston Martin

В пятницу в Имоле в команде Aston Martin проводились тесты новых технических разработок, готовясь к предстоящему этапу сезона. Оказалось, что новинки были установлены только на болид Лэнса Стролла, в то время как Фернандо Алонсо использовал машину предыдущей спецификации AMR25.

Фернандо Алонсо занял 14-е место и отметил: «Сегодня мы полностью сосредоточились на изучении новых технических решений, установленных на машину Лэнса. Я старался поддерживать стабильный ритм и делиться обратной связью по поводу предыдущей версии болида. Вечером мы проанализируем полученные данные, чтобы принять решение о дальнейших шагах».

«На этой трассе сложно избежать трафика. Надеюсь, что в квалификации мы сможем продемонстрировать наш лучший результат», - добавил испанец.

Лэнс Стролл финишировал на 17-й позиции и поделился своими впечатлениями: «Мы привезли несколько новых деталей, поэтому сегодня наша задача заключалась в том, чтобы максимально изучить их особенности. Теперь нам предстоит изучить собранные данные, чтобы оптимизировать настройки болида перед завтрашним днём».