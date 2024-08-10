Что происходит, если вы не меняете масло: что показал анализ?

Пренебрежение заменой масла в вашем автомобиле - одно из худших, что вы можете сделать для двигателя. Моторное масло является жизненно важным элементом вашего автомобиля, очищая отходы и частицы, циркулируя через все трубы и щели двигателя. Поэтому наличие свежего масла крайне важно. Проехав десятки тысяч миль без его замены, могут произойти действительно плохие вещи.

Вот доказательство. Канал на YouTube под названием I Do Cars получил возможность разобрать 2,3-литровый четырехцилиндровый EcoBoost из Ford Ranger с пробегом 104 000 миль, сняв весь процесс на видео в формате длинного ролика.

Признаки небрежности проявляются уже в начале. Крышка цепи ГРМ покрыта варом, явный признак старого, переиспользованного масла. Снятие клапанной крышки показывает уровень ила и мусора, который мог образоваться только из-за отсутствия замены масла.

Ситуация ухудшается, когда ведущий канала, Эрик, копается глубже в двигателе. На дне масляной поддона образовался толстый слой ила, а также вар на блоке, масляном насосе, распредвалах и коленвале.

Эрик подозревает, что тот, кто работал над этим двигателем в последний раз, добавил в масло много присадок для промывки в попытке почистить ил. Это привело к обратному эффекту, размягчив ил и забив его в нескольких маленьких масляных каналах двигателя.

По мнению Эрика, именно это в конечном итоге лишило двигатель масла и привело к износу шатунного подшипника. Повреждения были настолько серьезными, что один из подшипников соединился с коленчатым валом, частично разрушившись.

После разборки двигателя Эрик ссылается на отчет CarFax о Ranger, из которого следует, что в течение последних 50 000 миль не было никаких признаков замены масла. Так что возможно, что этот грузовик работал на том же масле на протяжении всей второй половины своей жизни.

Примите это в качестве урока. Пожалуйста, меняйте масло.

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