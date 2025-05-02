Избегать проблем не получится: Таурисс о пути к успеху

Команда Cadillac F1 получила долгожданное разрешение на дебют в чемпионате мира в 2026 году, став 11-й участницей Формулы 1. Теперь перед коллективом встает вопрос о том, как успешно осуществить этот переход. Руководитель проекта Дэн Таурисса поделился некоторыми деталями в интервью для The Race, которое проходило в Майами.

Дэн Таурисса отметил: «Получить разрешение было непросто. Нельзя просто создать презентацию и сказать: "Я хочу попасть в Формулу 1". Необходимо продемонстрировать свои способности и ресурсы».

Он также добавил: «Мы приглашали сотрудников, проводили работы с моделью машины в аэродинамической трубе, продемонстрировали нашу финансовую устойчивость и партнерство с GM. Нам много раз отказывали, иногда вежливо, иногда нет, но в конечном итоге мы смогли убедить и показать ценность нашего вклада в Формулу 1. И вот теперь мы здесь, радуемся возможности выйти на старт в 2026 году».

Получив разрешение, команда Cadillac F1 почувствовала облегчение, однако осознала, что начинается настоящая гонка со временем. С каждым днем они работают все усерднее, стремясь к осуществлению поставленных целей.

Таурисса также отметил: «У нас была модель для аэродинамической трубы, но мы не имели реальных шин Pirelli – лишь их модель. Нам не хватает информации, которая имеется у уже действующих участников. Мы надеемся преодолеть все препятствия, но понимаем, что дорога будет нелегкой».

Позитивной новостью является то, что команда набирает опытных специалистов уже несколько лет, и многие из них уже приступили к работе после отпуска. Они хорошо осведомлены о требованиях к успеху. У Cadillac F1 есть все необходимые ресурсы для формирования сильной команды.

Последнее время сотрудничество с другими командами стало более плотным. Руководители всех коллективов вышли на контакт. Для Cadillac F1 было важно общение с ними. Они также отметили отличное отношение со стороны Формулы 1, Liberty и FIA. Теперь, когда они находятся здесь, команда сосредотачивается на грядущих гонках».