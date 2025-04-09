Тарифы Трампа не затронут команду Haas

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импортные товары из разных стран мира. Эта новость не обошла стороной компанию Haas Automation, владеющую командой Формулы 1.

По мнению компании, повышенные пошлины уже начали оказывать влияние на основной вид деятельности – производство станков с ЧПУ. В связи с этим Haas Automation приняла меры: сократила производство, отменила сверхурочные работы и заморозила набор персонала на своем предприятии в Северной Каролине.

Тем не менее, команда Haas F1, базы которой находятся в Великобритании и Италии, пока не почувствовала негативных последствий протекционистской политики Трампа. По словам официального представителя Haas F1, в работе команды никаких изменений пока не произошло.

Однако повышенные пошлины на импорт ожидаемо скажутся на американском автоспорте, в первую очередь на сериях IndyCar и NASCAR. Многие важные компоненты для гоночных машин, например, шасси, тормозные системы, колеса и двигатели, поставляются из стран Евросоюза и Японии, а их стоимость с учетом новых пошлин увеличится.

Некоторое облегчение создает то обстоятельство, что команды обычно закупают необходимое оборудование и детали машин в период с октября по февраль, что позволяет им частично обойти негативное воздействие изменений на рынке.