Tank представил новый флагманский внедорожник: каким он станет

Премиальный бренд Tank, входящий в состав компании Great Wall Motor, анонсировал скорый дебют своего нового флагманского внедорожника. Официальная презентация новинки запланирована на март, сразу после празднования Китайского Нового года. Об этом сообщил генеральный директор бренда в социальных сетях.

Ожидаемая модель Tank позиционируется как внедорожник нового поколения и будет представлена в сегменте роскошных SUV. На данный момент подробностей о технических характеристиках и стоимости автомобиля не раскрывается. Однако существует предположение, что новинка окажется схожа с недавно представленным шестиместным внедорожником Wey V9X. Напомним, что эта модель появилась в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая в начале февраля. Длина Wey V9X составляет 5299 мм, автомобиль построен на 800-вольтовой платформе и оснащён гибридной силовой установкой с двухлитровым мотором. Запас хода на электротяге достигает 363 километров.

Бренд Tank параллельно работает над выпуском нескольких других новых моделей. Среди них — высококлассные плагин-гибридные внедорожники, которые также пополнят линейку марки.

Стоит отметить, что на российском рынке за последнее время были обновлены прайс-листы на модели Tank 300 и Tank 400. Минимальные цены на эти внедорожники увеличились, рост составил от 100 до 700 тысяч рублей.

Автор: Алина Олешко