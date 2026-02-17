«Поговорим по-взрослому: в Tesla Model Y и Model 3 теперь появился Grok AI с режимами 18+ и NSFW»

В среднеразмерном кроссовере Tesla Model Y и седане Model 3 появилась новая функция — искусственный интеллект Grok. Водители могут настраивать чат-бота, выбирая различные варианты “личностей”, среди которых есть и весьма откровенные, не подходящие для работы и детей.

Grok — разработка компании xAI, основанной главой Tesla Илон Маском. Новый виртуальный ассистент способен на многое: от программирования маршрута в навигаторе и корректировки пути до поиска интересных мест поблизости.

Чат-бот также предоставляет советы по вождению, помогает разобраться с оповещениями на приборной панели и отвечает на вопросы по разным темам — от физики и биологии до истории и философии.

По аналогии с такими системами, как ChatGPT, которые уже появились в некоторых автомобилях, Grok понимает естественную речь и поддерживает “плавную, максимально приближенную к человеческой, беседу”.

Владельцам доступны три типа “личностей” Grok, среди которых стандартные режимы — “Ассистент”, “Языковой репетитор”, “Терапевт”, “Сказочник” и “Медитация”. Есть и более необычные варианты: “Теоретик заговоров”, имитирующий конспирологические рассуждения, и “Доктор”, предназначенный для медицинских вопросов, хотя доверять ему чтение рентгенов, пожалуй, не стоит.

Для семей предусмотрены детские режимы — “Время сказок” и “Викторина”. А для взрослых доступны NSFW-режимы 18+: “Безумный”, “Мотивация”, “Спорщик”, “Романтик” и “Сексуальный”. Последний, судя по всему, может отвлечь водителя за рулём.

Компания обращает внимание, что все разговоры с Grok анонимны и не связываются с конкретным автомобилем. Это позволяет пользователям не беспокоиться о сохранности приватной информации.

Владельцы могут также выбрать голосовой стиль чат-бота: среди вариантов имеются бодрые и спокойные женские голоса, а также спокойные мужские и британский мужской голос по имени Leo.

Функция Grok уже доступна в Model Y и Model 3, которые можно приобрести через сервис Buy A Car по цене от £41,990 и £37,990 соответственно. В ближайшее время обновление получат и снятые с производства Model S и Model X — оно поступит по беспроводному каналу.

Для активации Grok требуется подписка на Premium Connectivity или стабильное Wi-Fi-соединение. Управлять функцией можно через сенсорный экран и кнопки на руле автомобиля.