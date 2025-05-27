Таксопарки торопятся приобрести зарубежные автомобили

Подписание законопроекта, устанавливающего требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, может привести к увеличению спроса на автомобили. Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова поделилась мнением, что до 1 марта 2026 года тенденция заключения сделок на иностранные машины может возрасти.

Однако аналитики отмечают, что ограничения по закупкам связаны с высокими ставками кредитования и лизинга. Эксперты предполагают, что в ближайшее время компании такси скорее приобретут автомобили по мере доступности ресурсов, а не массово обновят автопарк.

По словам Павла Стенникова из сервиса «Максим», автомобили в автопарках, работающих круглосуточно, обычно обновляются каждые 3-4 года. Перевозчики, не готовые к переходу на отечественные марки, планируют обновить автомобили и зарегистрировать их как такси до 1 марта 2026 года.

Одновременно маленькие автопарки в регионах уже давно используют LADA Granta как бюджетный вариант. Но существующий автопарк такси стареет, требуя все больше затрат на обслуживание, что в конечном итоге приводит к уменьшению количества водителей в отрасли.

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев отмечает, что это может повлечь за собой повышение цен на поездки и увеличение времени ожидания машины. Курашев подчеркивает, что эти показатели зависят от уровня спроса, который, к сожалению, снижается из-за ухудшения финансового положения клиентов.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто высказывает сомнения относительно премиум-такси, поскольку в России еще не выпускают такие автомобили. Однако возможно, что китайские компании начнут сборку автомобилей в России. В будущем потребность чиновников в настоящих лимузинах российского производства также может повлиять на рынок.

Подробнее о возможных последствиях введения требований по локализации для рынка такси вы можете узнать в материале «Экспертное мнение».