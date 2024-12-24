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Уникальный грузовик УАЗ, который не оставит вас равнодушным. Фото прямо с Кубы.

Уникальные УАЗы на Кубе: первая партия достигла острова, локализация и производство в феврале. Компания планирует обновление моделей к 2025 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.12.2024, 10:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Телеграм-канал Автопоток выложил снимок УАЗ «Профи» с кузовом, который в России невозможно встретить в продаже.

Для Кубы на уазовском шасси сделали универсальный контейнер. Донором стала заднеприводная «полуторка» с двускатной задней осью. Что касается сборки УАЗов на Кубе, то это давно уже не секрет. Производство здесь обещают наладить уже в феврале.

Первая партия внедорожников УАЗ добралась до Кубы в начале декабря. По информации пресс-службы российского автопроизводителя, это 16 экземпляров УАЗ «Патриот», которые специально доработали для нового климата – с высокими температурами и влажностью. Локализовать внедорожник хотят крупноузловым методом. Необходимые машинокомплекты будут доставлять из России. Сборочное оборудование уже отгрузили.

Кубинцам с самого начала были интересны утилитарные модели СГР «Буханка» и «Профи». Изображения специальной модификации фургона говорят о том, что идея локализации коммерческих шасси пока еще жива. Только вот начать решили все-таки с «Патриотов» и «Пикапов».

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания УАЗ на 2025 год запланировала обновление модельной линейки.

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