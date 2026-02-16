Необычные нововведения: АвтоВАЗ рассказал о полезных возможностях автомобилей «Лада»

«АвтоВАЗ» внедрил функцию дистанционного запуска двигателя во все новые автомобили линейки LADA Vesta 2026 модельного года. Теперь эта система является стандартной и встроена в электронную архитектуру автомобилей, а не предлагается как дополнительная опция.

По информации, размещённой в Telegram-канале «Поладим с LADA», воспользоваться новой возможностью очень легко. Для этого следует воспользоваться обновлённым ключом: сначала нажать на кнопку блокировки замков, а затем — кнопку запуска. После этой несложной процедуры двигатель автомобиля автоматически заведется, а салон будет подготовлен к поездке в течение 10 минут — в зависимости от погоды температура воздуха внутри приведётся к комфортному уровню.

В компании также отметили, что система дистанционного запуска отвечает современным стандартам безопасности. Так, запуск двигателя возможен только если рычаг коробки передач находится в положении «нейтраль», автомобиль стоит на «ручнике», а двери надежно заперты.

«После дистанционного запуска тронуться в путь можно только по специальному алгоритму. Сначала нужно нажать тормоз и кнопку старта. Именно так Vesta понимает, что мы готовы к поездке. Если этого не сделать, мотор автоматически остановится», — объяснили в «АвтоВАЗе».

Благодаря интеграции новой функции непосредственно в системы автомобиля, обеспечивается высокий уровень надежности и безопасности использования. Однако это не единственное улучшение, появившееся благодаря обновлённому ключу LADA Vesta.

В числе новаций — система бесключевого доступа к автомобилю. Для открытия дверей водителю достаточно подойти к транспортному средству на расстояние двух-трёх шагов — замки откроются автоматически, что будет сопровождаться сигналом поворотников. После выхода из машины двери блокируются без необходимости дополнительного действия владельца.

Стоит напомнить, что «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж LADA Vesta 2026 модельного года в декабре прошлого года. Помимо новых опций комфорта и безопасности, автомобиль оснастили обновлённой медиасистемой EnjoY с поддержкой PlayAuto и интеграцией сервисов Сбера. Водителям теперь доступны потоковое прослушивание музыки, бесконтактная оплата топлива на АЗС, а также функции оффлайн- и онлайн-навигации.

Автор: Иван Бахарев