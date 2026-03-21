АвтоВАЗ внедряет уникальный метод продаж автомобилей «Лада»

Алла Николаева
21.03.2026, 15:14·2 мин
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность запуска платной подписки на автомобили собственного производства. Как проинформировал РИА «Новости» официальный представитель компании, сейчас подобная схема находится в стадии детального анализа.

«АвтоВАЗ» просчитывает такой кейс», — сообщили агентству в пресс-службе автопроизводителя.

Стоит отметить, что ранее в пятницу автоэксперт Артём Самородов представил в своём Telegram-канале слайд презентации «АвтоВАЗа». Согласно его данным, подписка на модель LADA Vesta предполагает аренду автомобиля сроком на 12 месяцев. При этом воспользоваться транспортным средством смогут сразу три человека, однако годовой пробег будет ограничен отметкой в 30 000 километров.

Согласно информации, озвученной в презентации, ежемесячная стоимость такой услуги с 20 апреля составит 43 990 рублей. В этот тариф войдут страхование по ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная замена шин и услуги по системе «спутниковой безопасности».

Подобная модель подписки уже реализована в рамках платформы «ВТБ Авто» от банка ВТБ. В стоимость аренды у них включены, помимо страховок, регистрация автомобиля в ГАИ, транспортный налог, шиномонтаж и обслуживание. После трёх лет такого пользования автовладелец получает возможность либо выкупить машину по остаточной цене, либо вернуть её и оформить новый договор на другой автомобиль по аналогичной схеме.

Между тем, «АвтоВАЗ» ведёт подготовку к сертификации новой модели – кроссовера LADA Azimut. Компания рассчитывает, что данный автомобиль составит конкуренцию моделям Belgee и Tenet. Известно, что двигатели LADA Azimut уже прошли испытания на соответствие экологическому стандарту «Евро-6».

Автор материала: Иван Бахарев

29.07.2025
17.10.2024
24.01.2026
19.08.2025
