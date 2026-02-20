АвтоВАЗ готовит беспрецедентную новинку: раскрыты подробности о совершенно новой «Ниве»

В рамках ожидаемого обновления трехдверной LADA Niva Legend автомобиль может впервые получить полностью светодиодные фары. Пока официального подтверждения этой информации не поступило, однако снимок внедорожника с современной LED-оптикой был опубликован Владиславом Незванкиным, возглавляющим компанию LADA Sport.

На фото, размещенном Незванкиным в социальной сети «ВКонтакте», видно, что форма новых фар останется классической — круглой, с привычным диаметром 7 дюймов. Существенные перемены коснутся внутренней конструкции: галогеновое освещение будет заменено светодиодами, которые излучают белый свет.

Стоит отметить, что в секциях дневных ходовых огней обновленной LADA Niva Legend LED-элементы появились уже после рестайлинга 2024 года. Светодиоды теперь устанавливаются во всех версиях модели. По информации «АвтоВАЗа», такая оптика отличается большей долговечностью и надежностью по сравнению с традиционными лампами накаливания, а также способствует снижению энергопотребления и повышает безопасность на дороге. Яркость светодиодных ДХО выросла на 50%, а габаритное освещение стало ярче в 2,5 раза, что положительно сказывается на видимости автомобиля.

Аналитики рынка предполагают, что переход на LED-ходовые огни — это часть так называемого «второго этапа» крупной модернизации Niva Legend, о котором впервые стало известно еще в 2023 году.

Первый этап масштабных изменений завершился в июле 2023 года. Тогда классическая версия внедорожника получила улучшенный интерьер с пластиковыми элементами, усовершенствованную шумоизоляцию, а также новые подкрылки из полипропилена на основе древесного волокна. Эти доработки позволили снизить уровень шума от гравия и обеспечить дополнительно защиту кузову от коррозии.

О будущих изменениях рассказал представитель «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко. В разговоре с «Автоновостями дня» он отметил, что рестайлинг LADA Niva Legend будет более масштабным по сравнению с модернизированной LADA Niva Travel.

«Объем изменений для Niva Legend будет еще большим, и, естественно, цена будет соответствовать тому объему изменений, который у нас предвидится. Но, в любом случае, по балансу добавленной ценности и удобства в „Легенду“ это все равно будет интересно нашим потребителям», — сообщил Сергей Корниенко изданию «Автоновости дня».

Корниенко также уточнил, что точный прайс-лист на обновленную LADA Niva Legend публике станет доступен ближе к старту продаж. В качестве ориентира он предложил обратить внимание на стоимость базовой версии Niva Travel, которая после рестайлинга и установки двигателя мощностью 90 л. с. объемом 1,8 литра подорожала на 76 тысяч рублей.

В это же время на текущей неделе стало известно, что «АвтоВАЗ» оформил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для трехдверной «Нивы». Сертификат, охватывающий модели под коммерческими названиями LADA 4×4, Niva Legend и Niva Sport, продлен на три года и будет действовать до 16 февраля 2029 года.

Автор материала: Иван Бахарев