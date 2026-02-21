АвтоВАЗ представил в Москве принципиально новую «Ладу»: «Таких автомобилей еще не было»

В Москве был замечен новый закамуфлированный прототип кроссовера LADA Azimut, который, как предполагается, проходит дорожные испытания в столице. Фотографии тестового автомобиля, припаркованного рядом с универсалом LADA Iskra SW Cross, появились на портале RCI News.

Особое внимание привлек тот факт, что прототип представлен в базовой или, возможно, средней комплектации. Об этом свидетельствуют 17-дюймовые легкосплавные колёса, отсутствие панорамного остекления и люка на крыше, шестиступенчатая механическая коробка передач, а также тканевая обивка сидений с характерным узором «ёлочка». Ранее встречавшиеся автомобили в более дорогих версиях были оснащены сиденьями с перфорированной кожей.

Кроме того, в этой версии кроссовера отсутствует центральный подлокотник, а пластик в салоне имеет гладкую поверхность. По всей видимости, речь идёт о промышленном образце, собранном по упрощённым технологиям — в серийных автомобилях отделка будет отличаться текстурой.

Несмотря на базовую комплектацию, автомобиль может похвастаться богатым оснащением. На опубликованных снимках отчётливо видны кожаный мультифункциональный руль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, шайба выбора режимов движения и два подстаканника под декоративной шторкой на центральной консоли.

В стандартное оснащение LADA Azimut также входят системы ABS и ESP, дисковые тормоза на всех колёсах, фронтальные подушки безопасности, светодиодные фары и задние фонари, бесключевой доступ с возможностью запуска двигателя кнопкой и задние парктроники. В более дорогих комплектациях дополнительно устанавливаются боковые подушки безопасности.

Под капотом замеченного прототипа, судя по механической трансмиссии, установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л. с. В топовых версиях кроссовер предложит 1,8-литровый мотор на 132 л. с., который будет работать вместе с вариатором WLY китайского производства. Вне зависимости от выбранного двигателя привод будет исключительно передним.

Разработка LADA Azimut осуществлялась российскими специалистами в течение трёх лет: от концепции и дизайна до проектирования, производства и отладки всех систем и характеристик. Габариты автомобиля составляют 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1607 мм в высоту. Таким образом, новинка может конкурировать с такими моделями, как Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4 и другими представителями сегмента.

Одной из уникальных особенностей LADA Azimut станет электрический обогрев боковых стёкол, который будет реализован с помощью нагревательных нитей, аналогично системе обогрева лобового, заднего стёкол и зеркал. Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», управление обогревом боковых стёкол будет осуществляться нажатием кнопки.

Серийный выпуск LADA Azimut намечен на третьий квартал 2026 года и стартует на первой линии завода в Тольятти. Более точные сроки пока не объявлены. По состоянию на начало февраля, на «АвтоВАЗе» уже собрано 217 кузовов этой модели в тестовом режиме.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» заявил в беседе с «Автоновостями дня», что LADA Azimut получит ряд преимуществ перед китайскими конкурентами, в том числе по части дизайна, оснащения и адаптации к эксплуатации в российских условиях.

Автор: Иван Бахарев