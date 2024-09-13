Ошибки в улучшении автомобиля: опасные мифы, которые лучше не слушать

Журнал «За рулем» составил рейтинг из 10 наиболее распространенных вредных советов для автовладельцев. Несмотря на благие намерения, следовать этим рекомендациям не рекомендуется.

Например, специалисты настоятельно отговаривают от заливки слишком густого масла, так как это может нанести вред двигателю, что в дальнейшем повлечет за собой серьезный и затратный ремонт. Также не стоит часто мыть двигатель. Это действие, хоть и кажется полезным, не рекомендуется опытными водителями.

По мнению экспертов, плохой привычкой является езда по лужам и замена штатных лампочек на «улучшенные». Переход на газобаллонное оборудование без серьезных причин считается ошибкой, также как и использование модных присадок в масле и топливе без необходимости. Применение системы «автозапуск» без крайней необходимости, особенно в мороз, также нецелесообразно. Не рекомендуется злоупотреблять чип-тюнингом двигателя и тонировкой автомобиля.

Эксперты также считают, что не стоит устанавливать фильтры нулевого сопротивления. Для обычных машин они явно излишни, ведь речь не идет о гоночных спорткарах, где главным приоритетом является выносливость двигателей.

Фото: Carsweek.ru

В то же время стало известно, что японские иномарки часто сталкиваются с проблемами повышенного расхода масла, коррозии и дефектов в работе вариатора.